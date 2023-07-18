حاسبت المفرزة أيضا.. الداخلية العراقية تقبض على أشخاص اعتدوا على مفرزة مرورية

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، القبض على أشخاص اعتدوا بالضرب على مفرزة مرورية شرقي العاصمة بغداد.

إقرأ المزيد

وذكرت الوزارة في بيان صحفي: "بناء على ما جرى تداوله من خلال المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي من أخبار وصور تتعلق بحادثة الاعتداء على مفرزة مرورية مكونة من ضابط ومنتسبين اثنين في منطقة العبيدي بجانب الرصافة ببغداد، قامت قيادة شرطة بغداد الرصافة وقوة من الشرطة الاتحادية وعلى الفور حال تلقي الإخبار بتنفيذ إجراءات البحث والتحري والقبض على ثلاثة من المعتدين على المفرزة".

وأضافت: "أودع المعتدون في التوقيف والبحث عن بقية المشاركين في الاعتداء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق أحكام المادة 230 من قانون العقوبات العراقي، والخاصة بالاعتداء على موظف حكومي أثناء تأدية واجبه".

وتابعت الوزارة :"حرصا من وزارة الداخلية على حفظ هيبة المؤسسة الأمنية والعسكرية وعدم القبول بإظهارها بمظهر الضعف قامت وزارة الداخلية بتشكيل مجلس تحقيقي بحق المفرزة المرورية المعتدى عليها لقيامهم بنشر صور فوتوغرافية شخصية لهم بعد الاعتداء عليهم وهم في حالة لا تتناسب وما تؤديه المؤسسة الأمنية من تضحيات وجهد كبير لتعزيز الاستقرار والأمن في البلاد".

وأشارت إلى أن "أجهزة وزارة الداخلية مثلما لا تسمح بالاعتداء على منتسبيها ومفارزها العاملة المكلفة بواجبات فهي لا تسمح بالتجاوز على أي موظف عمومي أو أي مواطن مهما كان دون وجه حق وستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بالتنسيق مع المؤسسة القضائية بحق كل من تسول له نفسه العبث بالاستقرار والتجاوز على القانون".

وأثارت يوم أمس صورة لعناصر من شرطة المرور في العاصمة بغداد جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعتداء مدنيين عليهم.



المصدر: RT