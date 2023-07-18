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الأمن السعودي يعتقل مواطنا قام بإيحاءات جنسية في بث مباشر (فيديو)

مجتمع

الأمن السعودي يعتقل مواطنا قام بإيحاءات جنسية في بث مباشر (فيديو)
وسائل إعلام
صورة تعبيرية
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 أعلن الأمن العام السعودي، القبض على مواطن ظهر وهو يقوم بإيحاءات جنسية في بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة الخبر في المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية.

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ونشر الأمن العام السعودي مقطع فيديو لا تظهر فيه ملامح وجه الشاب وقال فيه: "قبضت شرطة محافظة الخبر على مواطن نشر محتوى مرئيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بإيحاءات جنسية وغير أخلاقية، ما يعد مخالفا للآداب العامة وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية".

وأردف الأمن العام بالقول عن الشخص: "جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".

وكان عدد من الناشطين طالب السلطات في البلاد بإلقاء القبض على هذا الشخص بعد قيامه بحركات وصفت بغير الملائمة عبر السوشيال ميديا.

المصدر: RT

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