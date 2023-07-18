"قبيح سياسيا".. الكشف عن المبلغ الضخم الذي تنفقه وزيرة خارجية ألمانيا على الأزياء والمكياج

كشفت صحيفة "بيلد" عن المبلغ الذي تنفقه وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، على خدمات مصممي الأزياء وخبراء المكياج والتجميل.

وقالت الصحيفة في تقريرها: "أصبحت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك عام 2022 أغلى وزيرة في مجلس الوزراء. حيث أنفقوا عليها 136 ألف يورو. ودفعت بوربوك لخبير التجميل راتبا ثابتا قدره 8925 يورو في الشهر".

إقرأ المزيد

وأشارت إلى أنه في النصف الأول من العام وحده، بلغت تكلفة مصففي الشعر وخبراء المكياج والتجميل والمصورين في الوزارات الفيدرالية حوالي نصف مليون يورو.

ونقلت "بيلد" عن المحامي الدستوري كريستيان هيلغروبر قوله إن إنفاق الحكومة "مشكوك فيه من الناحية القانونية" و"قبيح سياسيا".

وأشار هيلغروبر إلى أنه ينبغي على السلطات أن تركز بدرجة أقل على العوامل الخارجية وأن تركز أكثر على شكل ومحتوى عملها.

المصدر: نوفوستي