اسطنبول.. اعتقال زعيم جماعة إجرامية منظمة تلاحقه العدالة في روسيا

اعتقلت شرطة اسطنبول المدعو جورام شيخلادزه، زعيم جماعة إجرامية منظمة تلاحقه العدالة أصدرت بحقه السلطات الروسية في وقت سابق مذكرة اعتقال دولية عبر الإنتربول.

وجاء في رسالة وزعتها اليوم الاثنين إدارة الجريمة المنظمة في إدارة أمن اسطنبول، أنه تم اعتقال المجرم المذكور في 14 يوليو خلال عملية نفذت في منطقة كوتشوك شيكمجة في اسطنبول.

إقرأ المزيد

وأثناء الاستجواب تبين أن هذا المجرم المخضرم، قام من تركيا بقيادة وتوجيه كل أعمال عصابته في روسيا وأذربيجان. وتبين أنه كان يتنقل في الأراضي التركية في عربات مصفحة برفقة حراس مسلحين، وكان يشرف على نشاطات عصابته في تركيا كذلك.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، ترأس شيخلادزه، المجموعة الإجرامية بعد مقتل اللص روفشان جانييف (لينكورانسكي) في إسطنبول عام 2016 ، الذي يعتبر مدبر جريمة قتل أحد رؤوس الإجرام المشهورة في الفضاء ما بعد السوفيتي – المدعو أصلان أوسويان (الملقب بالجد حسان).

وتمت ملاحقة شيخلادزه في روسيا ووضعه على قائمة المطلوبين، بتهمة ارتكاب العديد من الجرائم الخطيرة في روسيا، وصدرت بحقه مذكرة بحث دولية عن طريق الإنتربول.

ويشار إلى أن شيخلادزه، يتواجد داخل الأراضي التركية منذ عام 2020.

المصدر: تاس