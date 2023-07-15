بالفيديو: صعيدي يتباهى بعمامته.. طولها 6 أمتار!

في مشهد يكرس صورة أهل الصعيد بردائهم التقليدي وعمائمهم البيضاء الجميلة، يتمسك الشاب الثلاثيني عمران نصر بتراث أجداده، ويتباهى بعمامته البيضاء التي يبلغ طولها 6 أمتار.

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وقالت صحيفة "صدى البلد" المصرية إن عمران خريج كلية تجارة وحاصل على ماجستير إدارة أعمال، فضلا عن إجادته 6 لغات مختلفة.

ولفتت الصحيفة إلى أن العمامة التي يرتديها الشاب عمران نصر، والذي يعمل في تجارة الأقمشة، تختلف كثيرا عن أي عمامة يرتديها أبناء الصعيد، فطولها وعرضها غير معتاد، ما يجعلها مثارا للدهشة والتعجب، حيث يبلغ طول قماش العمامة 6 أمتار، ملفوفة بشكل غاية في الإتقان والدقة، ما يعطيها ارتفاعا غير معهود فوق الرأس.

وقال عمران نصر، إن "ارتداءه للعمامة جاء استكمالا لمسيرة عائلته، حيث ارتدى والده وجده العمامة، فقرر أن يسير على نهجهم"، مشيرا إلى أنه "يرتدي العمامة أيضا اقتداء بالنبي محمد".

وأوضح نصر، بأن طول العمامة التي يرتديها 6 أمتار، فيما يبلغ الطول المعتاد للعمامة ما بين متر ونصف إلى مترين، على أن تكون خامتها من القطن الخفيف، كي تكون خفيفة على رأس من يرتديها، لافتا إلى أن اتقان عمل العمامة التي يرتديها هبة من الله، وأن لفها لا يستغرق معه أكثر من ثلاث دقائق على أقصى تقدير.

وأضاف نصر، وهو من محافظة "قنا"، بأن العمامة لها أشكال كثيرة ومتعددة، فكل قرية أو محافظة لها طريقة مختلفة فى لف العمامة، كما أن بعض العائلات تتخذ لنفسها طريقة مختلفة تميزها عن الآخرين، فليس هناك مقياس أو شكل محدد للعمامة، لكن من المتفق عليه أن العمامة كانت ضرورة في مناسبات معينة، كونها تعطى لمن يرتديها نوع من المهابة والوقار.

المصدر: صدى البلد