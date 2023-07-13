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الملكة رانيا تنشر صورا للملك وولي العهد والأميرة رجوة في ملتقى "صن فالي"

مجتمع

الملكة رانيا تنشر صورا للملك وولي العهد والأميرة رجوة في ملتقى
AFP
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نشرت ملكة الأردن رانيا العبد الله، صورا تجمعها مع الملك عبد الله الثاني وولي العهد الأمير الحسين وزوجته الأميرة رجوة، في ملتقى "صن فالي" الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعلقت الملكة رانيا على الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، قائلة: "في ملتقى صن فالي يوم أمس".

وكان الديوان الملكي قد أعلن مشاركة الملك عبد الله الثاني في الملتقى الاقتصادي بمدينة صن فالي بولاية أيداهو الأمريكية.

المصدر: RT

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