الشيخ العفاسي يرد على منتقديه عقب صور له أثارت جدلا كبيرا

رد القارئ والمنشد الإسلامي الكويتي الشيخ مشاري راشد العفاسي، على مهاجمته بسبب صوره بسيارات فارهة ويحيط به ما يبدو أنهم أفراد حراسة شخصية.



وعلى حسابه في "تويتر"، نشر الشيخ مشاري راشد العفاسي صورة له داخل السيارة وصورة أخرى: "للتوضيح ولأن الموضوع أخذ أكبر من حجمه! فإن شركة بلاك وود الكندية للسيارات تقدم خدماتها كهدية مجانية دعمًا للجالية المسلمة وإكراما لضيوفها كما يظهر في صورها في انستغرام . فليست سيارتي ولا إيجارا".

للتوضيح ⚠️

ولأن الموضوع أخذ أكبر من حجمه !



فإن شركة بلاك وود الكندية للسيارات تقدم خدماتها كهدية مجانية دعمًا للجالية المسلمة وإكرامًا لضيوفها كما يظهر في صورها في انستغرام .

فليست سيارتي ولا إيجارًا https://t.co/eOy5wCT0uNpic.twitter.com/H45RZ19jz7 — مشاري راشد العفاسي (@Alafasy) July 10, 2023

وأضاف في تغريدة أخرى: "توقفت عن السياسة ولم تتوقف الأحقاد ! حتى انقاد كثير من الرعاع خلف الحاقدين، ففي كل عام لهم هجمة وافتراءات ومبالغات، ماني عجزان عنهم لكني أفضّل تجاهل الحاقدين وتنبيه العقلاء والمحبين".

توقفت عن السياسة ولم تتوقف الأحقاد ! حتى انقاد كثير من الرعاع خلف الحاقدين ، ففي كل عام لهم هجمة وافتراءات ومبالغات ، ماني عجزان عنهم لكني أفضّل تجاهل الحاقدين وتنبيه العقلاء والمحبين .

pic.twitter.com/cJgcGHHcoo — مشاري راشد العفاسي (@Alafasy) July 11, 2023

هذا ونشر العفاسي صورة لطائرتين قائلا بتعليق: "عن إذنك.. بركب طيارة.. وللتوضيح: ليست لي".

عن اذنك .. بركب طيارة

وللتوضيح : ليست لي 😉 pic.twitter.com/XNQSNl99xD — مشاري راشد العفاسي (@Alafasy) July 11, 2023

المصدر: RT