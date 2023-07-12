الشيخ العفاسي يرد على منتقديه عقب صور له أثارت جدلا كبيرا
رد القارئ والمنشد الإسلامي الكويتي الشيخ مشاري راشد العفاسي، على مهاجمته بسبب صوره بسيارات فارهة ويحيط به ما يبدو أنهم أفراد حراسة شخصية.
وعلى حسابه في "تويتر"، نشر الشيخ مشاري راشد العفاسي صورة له داخل السيارة وصورة أخرى: "للتوضيح ولأن الموضوع أخذ أكبر من حجمه! فإن شركة بلاك وود الكندية للسيارات تقدم خدماتها كهدية مجانية دعمًا للجالية المسلمة وإكراما لضيوفها كما يظهر في صورها في انستغرام . فليست سيارتي ولا إيجارا".
للتوضيح ⚠️— مشاري راشد العفاسي (@Alafasy) July 10, 2023
ولأن الموضوع أخذ أكبر من حجمه !
فإن شركة بلاك وود الكندية للسيارات تقدم خدماتها كهدية مجانية دعمًا للجالية المسلمة وإكرامًا لضيوفها كما يظهر في صورها في انستغرام .
فليست سيارتي ولا إيجارًا https://t.co/eOy5wCT0uNpic.twitter.com/H45RZ19jz7
وأضاف في تغريدة أخرى: "توقفت عن السياسة ولم تتوقف الأحقاد ! حتى انقاد كثير من الرعاع خلف الحاقدين، ففي كل عام لهم هجمة وافتراءات ومبالغات، ماني عجزان عنهم لكني أفضّل تجاهل الحاقدين وتنبيه العقلاء والمحبين".
توقفت عن السياسة ولم تتوقف الأحقاد ! حتى انقاد كثير من الرعاع خلف الحاقدين ، ففي كل عام لهم هجمة وافتراءات ومبالغات ، ماني عجزان عنهم لكني أفضّل تجاهل الحاقدين وتنبيه العقلاء والمحبين .— مشاري راشد العفاسي (@Alafasy) July 11, 2023
pic.twitter.com/cJgcGHHcoo
هذا ونشر العفاسي صورة لطائرتين قائلا بتعليق: "عن إذنك.. بركب طيارة.. وللتوضيح: ليست لي".
عن اذنك .. بركب طيارة— مشاري راشد العفاسي (@Alafasy) July 11, 2023
وللتوضيح : ليست لي 😉 pic.twitter.com/XNQSNl99xD
المصدر: RT