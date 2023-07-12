 
مباشر
عاجل
مدفيديف: الناتو وروسيا على شفا الحرب

الشيخ العفاسي يرد على منتقديه عقب صور له أثارت جدلا كبيرا

مجتمع

الشيخ العفاسي يرد على منتقديه عقب صور له أثارت جدلا كبيرا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vo8r

رد القارئ والمنشد الإسلامي الكويتي الشيخ مشاري راشد العفاسي، على مهاجمته بسبب صوره بسيارات فارهة ويحيط به ما يبدو أنهم أفراد حراسة شخصية.


وعلى حسابه في "تويتر"، نشر الشيخ مشاري راشد العفاسي صورة له داخل السيارة وصورة أخرى: "للتوضيح ولأن الموضوع أخذ أكبر من حجمه! فإن شركة بلاك وود الكندية للسيارات تقدم خدماتها كهدية مجانية دعمًا للجالية المسلمة وإكراما لضيوفها كما يظهر في صورها في انستغرام . فليست سيارتي ولا إيجارا".

وأضاف في تغريدة أخرى: "توقفت عن السياسة ولم تتوقف الأحقاد ! حتى انقاد كثير من الرعاع خلف الحاقدين، ففي كل عام لهم هجمة وافتراءات ومبالغات، ماني عجزان عنهم لكني أفضّل تجاهل الحاقدين وتنبيه العقلاء والمحبين".

هذا ونشر العفاسي صورة لطائرتين قائلا بتعليق: "عن إذنك.. بركب طيارة.. وللتوضيح: ليست لي".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا