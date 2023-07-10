مصر.. معهد البحوث الفلكية يعلن موعد بداية السنة الهجرية الجديدة

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر عن موعد غرة شهر محرم وبداية السنة الهجرية الجديدة (فلكيا).

وأفاد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، رئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، بأنه "طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فإن هلال شهر محرم يظهر مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:33 مساء بتوقيت القاهرة المحلي يوم الاثنين 29، من ذي الحجة 1444هجري الموافق 17 يوليو 2023 (يوم الرؤية)، فيما يراعى إضافة ساعة عند العمل بالتوقيت الصيفي".

وأضاف بيان المعهد "ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد عند غروب شمس يوم الرؤية في مدينة القاهرة، وكذلك في الغالبية العظمى من العواصم والمدن العربية والإسلامية".

وأردف "ويلاحظ وجود فترة زمنية لمكث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس، في ذلك اليوم ( يوم الرؤية) في بعض البلدان العربية والإسلامية، بالرغم من حدوث الاقتران فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم، حيث يغرب الهلال فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم، ولا يعتد بفترة المكث هذه لحدوث الاقتران، بعد غروب شمس ذلك اليوم، وبذلك يكون يوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 هو المتمم لشهر ذي الحجة 1444 هجري، وتكون غرة شهر المحرم 1445 هجري فلكيا، يوم الأربعاء 19 يوليو 2023".

المصدر: RT