العاهل السعودي وولي العهد يعزيان ملك البحرين

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، برقيتي تعزية لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في وفاة الشيخ راشد بن صباح بن حمود بن صباح آل خليفة.

وقال الملك سلمان بن عبد العزيز في برقيته: "علمنا بنبأ وفاة الشيخ راشد بن صباح بن حمود بن صباح آل خليفة ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وقال الأمير محمد بن سلمان في برقيته: "تلقيت نبأ وفاة الشيخ راشد بن صباح بن حمود بن صباح آل خليفة ـ رحمه الله ـ وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

ويوم السبت، نعى الديوان الملكي البحريني الشيخ راشد بن صباح بن حمود آل خليفة قائلا في بيان: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى الديوان الملكي معالي الشيخ راشد بن صباح بن حمود بن صباح آل خليفة عضو مجلس العائلة المالكة الكريمة".

وأضاف: "تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

المصدر: "عكاظ" + "الأيام"