الباحثة العمانية لمياء الحاج تشكر "السيدة الجليلة" والمعزين على مواساتها بوفاة شقيقها (فيديو)

نشرت الباحثة والأكاديمية العمانية، الدكتورة لمياء الحاج، مقطع فيديو توجهت من خلاله بالشكر لكل من واساها في وفاة شقيقها لؤي الأسبوع الماضي.

ونشرت لمياء الحاج مقطع فيديو في "إنستغرام" بعنوان "وما الحياة الدنيا إِلا متاع الغرور"، تطرقت من خلاله إلى الحديث عن الموت والحياة، داعية الجميع "للقرب من الله وأن يكون عملهم لوجه الله تعالى".

ووجهت الأكاديمية في نهاية الفيديو الشكر لكل من تواصل معها من مسؤولين وسفارات للتعزية بوفاة شقيقها لؤي، الذي وافته المنية قبل نحو أسبوع بعد تعرضه لحادث سير أليم، فيما خصت في شكرها عهد بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية، حرم السلطان هيثم بن طارق، المعروفة باسم "السيدة الجليلة" على مواساتها لها واتصالها بها لتقديم واجب العزاء.

المصدر: RT