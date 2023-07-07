مصر.. شاب سوري يدهس سيدة وابنتيها ويتسبب في وفاتهن

تباشر الجهات المتخصصة في القاهرة التحقيق مع شاب يحمل الجنسية السورية، يدعى (حامد.أ)، ومتهم في واقعة دهس 3 سيدات، هن أم وابنتيها بمنطقة الشيراتون في القاهرة ما تسبب في وفاتهن.

ولقيت السيدات مصرعهن متأثرات بإصابتهن في الحادث بأحد المستشفيات بمنطقة النزهة، وهن سيدة تدعى تريزة.م (45 عاما، ربة منزل) ونفين. ع (22 عاما، طالبة جامعية) وروجينا.ع (19 عاما، طالبة بإحدى المعاهد الخاصة).

ونقل موقع "القاهرة 24" عن أحد أقارب الضحايا قوله "اللي حصل إن الضحايا كانوا في نادي شهير بمنطقة الشيراتون، وكانوا بيحاولوا يعدوا الشارع، ولكن تفاجأوا بعربية كانت سرعتها كبيرة تدهسهم وتسبب في كسور وجروح بالغة لهم".

وتابع بالقول "الإسعاف نقلت الضحايا إلى المستشفى، وتوفيت والدتهن متأثرة بإصابتها، وبنتاها دخلتا في غيبوبة، وبعد أيام توفيت ابنتها ن.ع وشقيقتها الثانية كانت في غيبوبة تامة قبل وفاتها اليوم".

وتلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من مأمور قسم شرطة النزهة، يفيد باستقبال المستشفى 3 سيدات صدمتهن سيارة أثناء عبورهن الطريق في منطقة الشيراتون بمصر الجديدة، حيث تحرر محضر بالواقعة.

المصدر: القاهرة 24