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"وسيم و شاعر و رسام".. صورة للأمير السعودي خالد الفيصل تثير تفاعلا كبيرا (صورة)

مجتمع

Globallookpress
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انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صورة للأمير السعودي خالد الفيصل، أمير منطقة مكة، في مرسمه عصر اليوم الخميس، وهو يرسم حفيدته الأميرة العنود بنت سعود، ما أثار تفاعلا كبيرا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية الصورة بشكل كبير، وسط تعليقات تتمنى له دوام الصحة والعافية.

وقال أحد المعلقين "حبيب قلبي الله يحفظه"، وأضاف آخر "صورة اليوم بلا منازع".

ونشر أحدهم الصورة معلقا عليها بالقول "يا مال طولة العمر"، وأردف آخر "وسيم وشاعر ورسام".

المصدر: RT

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