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مصر.. كتب تعليم المثلية الجنسية تثير جدلا واسعا

مجتمع

مصر.. كتب تعليم المثلية الجنسية تثير جدلا واسعا
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نشرت صانعة محتوى مصرية فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تتحدث عن كتب تحتوي على مواد لتعليم المثلية الجنسية زعمت أنها تباع في إحدى المكتبات في مصر.

مصر.. كتب تعليم المثلية الجنسية تثير جدلا واسعا

وقالت صانعة المحتوى: "أولادنا أمانة كبيرة أوي من ربنا، وسوف نسأل عليها، الكتب موجودة في مكتبة ببليوتيك في الشيخ زايد، 6 إكتوبر والعامل بالمكتبة لم يكن علي دراية بمحتوي الكتب، وكان ممتن إني لفت انتباهه".

مصر.. كتب تعليم المثلية الجنسية تثير جدلا واسعا

وأثارت اللقطات المتواجدة في الكتب ذعر المواطنين المصريين، الذين عبروا عن تخوفهم من هذه الكتب التي تنتشر في المكتبات، ويقوم بشرائها العديد من الأشخاص.

مصر.. كتب تعليم المثلية الجنسية تثير جدلا واسعا

المصدر: RT

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