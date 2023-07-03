مصر.. سبب وفاة أحد أبطال مسلسل الاختيار وآخر كلماته قبل 5 أيام

سيطرت حالة كبيرة من الحزن الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد وفاة الفنان الشاب أحمد قنديل، صباح اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 36 عاما، بشكل مفاجئ.

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وجاءت وفاة أحمد قنديل بمثابة صدمة شديدة لزملائه، كونه رحل حزنا على وفاة والدته، في شهر ديسمبر الماضي، إذ قالت صديقته: "قلبي واجعني أوي أوي عليك فوق ما تتخيل بس مش قادرة أعيط.. حاسة بصدمة غير طبيعية.. أنا لسة شايفاك من قريب وقلت لي عايزين نخرج أنا وأنتي وجوزك.. قلت لك نظبطها؟!.. بدري أوي يا أحمد والله".

وكان قنديل يشعر بحزن شديد منذ وفاة والدته قبل 7 أشهر.

فقد عبر الراحل عن حزنه على رحيل والدته في الكثير من منشوراته عبر فيسبوك، وكان آخر ما كتبه: "هو عيب لو أنا قلت مش عارف أعيش من بعد أمي؟.. والله العظيم أنا ما عارف، حياتي كلها تغيرت، خنقة وعصبية وتفكير كثير".

وأضاف: "ربنا يرحمك يا حبيبتي ويصبرني على فراقك ويجمعني بيكي عن قريب إن شاء الله".

وأعلنت وسائل الإعلام المصرية وفاة الفنان الشاب أحمد قنديل، في صدمة مفاجئة لجميع محبيه، ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة على راحة نفس الراحل عقب صلاة الظهر.

ومن أبرز أدوار الفنان الراحل تقديم شخصية الشهيد إسلام مشهور في مسلسل الاختيار 2 مع الفنانين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي.

المصدر: RT