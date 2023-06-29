وزير: متوسط ​​العمر المتوقع في روسيا هذا العام 73.4 سنة

قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، إن متوسط العمر المتوقع في روسيا في عام 2023 الحالي يبلغ 73.4 سنة، أي سيتجاوز مؤشر فترة ما قبل الجائحة.

وأضاف موراشكو في اجتماع موسع للجنة الرعاية الصحية بمجلس الدوما: "الدينامية المستمرة في عام 2023 - تجاوز متوسط ​​العمر المتوقع الآن ما كان عليه في فترة ما قبل الجائحة - 73.4 عاما ، وبلغ معدل وفيات الرضع 4.1 جزء في المليون".

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وأشار وزير الصحة الروسي إلى أنه تم في عام 2022 تسجيل حد أدنى تاريخي لوفيات الرضع - بلغ 4.4 جزء في المليون، وفي عام 2030 يجب أن ينخفض ​​هذا الرقم إلى 3.3 جزء في المليون.

المصدر: نوفوستي