مصر.. سرقة جوائز فنية من مكتب فنان شهير

تمكنت أجهزة الأمن المصرية في محافظة الجيزة يوم الأربعاء، من ضبط المتهم بسرقة مكتب عمرو محمود ياسين، الممثل والسيناريست، في منطقة العجوزة.

وكشفت التحريات أن وراء الواقعة، مسجل خطر ( 20 عاما) متخصص في سرقات المنازل، الذي اعترف بتسلقه سور العقار الخلفي ودخوله إلى شقة ياسين في الطابق الأرضي، واستولى على محتويات بينها 4 جوائز فنية "تماثيل نحاس".

ويأتي ذلك بعد أن قدم الممثل والسيناريست عمرو محمود ياسين، بلاغا لأجهزة الأمن باكتشافه سرقة بعض محتويات مكتبه.

وعمرو محمود ياسين هو ابن الفنان محمود ياسين والفنانة المعتزلة شهيرة.

المصدر: "المصري اليوم"