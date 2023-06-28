مصر.. الناشط وائل غنيم يهنئ الرئيس السيسي والشعب باستثناء مسؤول واحد (صور)

وجه الناشط المصري وائل غنيم اليوم الأربعاء، التهنئة بمناسبة عيد الأضحى، للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، "باستثناء محافظ الجيزة"، على حد قوله.

وعلى حسابه في "تويتر"، نشر وائل غنيم 3 صور تُظهر تهنئة محافظ الجيزة للرئيس المصري بعيد الأضحى، معلقا عليها بالقول: "يهنئ وائل غنيم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر الكريم بمناسبة عيد الأضحى المبارك ما عدا محافظ الجيزة".

وأضاف: "ربنا يجعل أيامنا خير وسعادة وهناء باستثناء محافظ الجيزة"، حيث أظهرت الصور التي نشرها غنيم لافتة كبيرة كتب عليها: "يهنئ السيد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والسادة مواطني محافظة الجيزة الكرام بمناسبة عيد الأضحى المبارك".

يهنئ وائل غنيم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وشعب مصر الكريم بمناسبة عيد الأضحى المبارك ما عدا محافظ الجيزة .. ربنا يجعل أيامنا خير وسعادة وهناء باستثناء محافظ الجيزة pic.twitter.com/MCibKfqzyj — Wael Ghonim (@Ghonim) June 28, 2023

جدير بالذكر أن الناشط المصري عاد إلى بلاده في سبتمبر الماضي بعد 9 سنوات من الغياب.

المصدر: RT