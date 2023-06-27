استطلاع يكشف القيم الرئيسية في حياة الروس

كشف الروس خلال إجابتهم عن سؤال حول ما يعتبرونه قيمهم الرئيسية في الحياة، أن الحب والوئام في الأسرة والقيم الأخلاقية والحرية، تتقدم على المال والماديات.



وتشير نتائج الاستطلاع الذي أجراه بنك "أتكريتيا" لصالح وكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن المواطنين الروس غالبا ما ذكروا الحب قبل الحرية والمال.

وكانت نتيجة الاستطلاع الذي شمل 1000 مواطن من جميع أنحاء روسيا "ردا على سؤال مفتوح عن القيمة الأساسية في حياتهم، كالتالي: اختار 31 بالمئة منهم الحب، و27 بالمئة الحرية، و13 بالمئة المال.

و9 بالمئة من المستطلعين اعتبروا الأسرة هي القيمة الرئيسية لحياتهم، و8 بالمئة المعرفة، و4 بالمئة الصحة​ و3 بالمئة المهنة".

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وحصل الأطفال والشهرة والدين على 1 بالمئة.

أما السيبيريون فقد اعتبروا أن الحب هو القيمة الرئيسية في حياتهم (38 بالمئة) فيما سكان شمال القوقاز اعتبروا الحرية هي القيمة الرئيسية في حياتهم (31 بالمئة)، في حين اعتبر سكان موسكو ومقاطعة موسكو ومنطقة الأورال، المال القيمة الرئيسية في حياتهم (16 بالمئة).

واعتبر 50 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع عظماء الكتاب الروس القيمة الروحية الرئيسية في حياتهم، و49 بالمئة الانجازات العلمية الروسية في القرنين التاسع عشر والعشرين، و44 بالمئة الموسيقى الكلاسيكية، و37 بالمئة اللوحات الفنية لرسامين عالميين مشهورين، و34 بالمئة الباليه الكلاسيكي، و33 بالمئة الشعر الروسي في القرن العشرين و25 بالمئة الإيقونات الرثوذوكسية الروسية.

وردا على سؤال حول القيم المادية الأكثر أهمية لهم، أشار 64 بالمئة إلى ملكية السكن، و53 بالمئة إلى المال وشقة في مبنى كبير، و41 بالمئة إلى سيارة، و34 بالمئة إلى الأوراق المالية التي تدر دخلا سنويا، و23 بالمئة إلى الذهب، و19 بالمئة إلى الادخار بالعملات الأجنبية و8 بالمئة إلى غير ذلك من ماديات.

المصدر: نوفوستي