مصر.. امتحان الكيمياء للثانوية العامة يثير ضجة ووزير التربية والتعليم يوضح

شهدت امتحانات الثانوية العامة في مصر ضجة كبيرة إثر امتحان الكيمياء، حيث اشتكى عدد كبير من الطلاب من "صعوبته"، فيما أصدر وزير التربية والتعليم رضا حجازي توضيحا بهذا الشأن.







وحسبما ذكر موقع "مصراوي"، فقد وصف طلاب الشعبة العلمية امتحان الكيمياء بـ"الامتحان التعجيزي"، فيما أطلق عليه البعض الآخر وصف "الامتحان الخارق".

ورأى عدد من الطلاب أن مثل هذه الأسئلة التي جاءت في الامتحان تحتاج في الإجابة عنها إلى معلم المادة وليس الطالب، في حين قال بعضهم إن ما يقرب من 15 سؤالا تم اختيارهم بـ"البركة"، خصوصا الكيمياء العضوية، على حد وصفهم، وفق ما نقل "مصراوي".

ونقل "مصراوي" عن إحدى الطالبات قولها إنه "لا يوجد سؤال واحد مباشر بمادة الكيمياء، وإن الأسئلة المقالية جاءت صعبة".

وأوضحت إحدى طالبات الثانوية العامة قائلة:" انهارده دخلنا الامتحان بحلم كبير..ولكن للأسف خرجنا من غيره لأننا أكيد ضيعنا درجات كتير ضيعت حلمنا معاها".

وطالب طلاب الثانوية العامة 2023، الوزير رضا حجازي، بالتحقيق في صعوبة امتحان الكيمياء، وبمراعاتهم في عملية التصحيح ورصد الدرجات؛ لتعويض صعوبة الامتحان.

وفي هذا الصدد، أشار وزير التربية والتعليم رضا حجازي إلى أن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة تبدأ بعد مراجعة لجنة من 10 خبراء لدقة صياغة أسئلة الامتحان ونموذج الإجابة الخاص به، موجهًا بمراجعة لجنة الخبراء لامتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء ونموذج الإجابة الخاص به، وذلك بعد ما تردد من شكاوى بشأن صعوبة الامتحان.

وبين حجازي أن التصحيح الإلكتروني يحدد معامل الصعوبة لكل سؤال، وأنه إذا اتضح أن هناك سؤالا معامل صعوبته أكثر من المحدد له يتم اتخاذ الاجراء المناسب الذي يراعي صالح أبنائنا الطلاب وبما يحقق أيضا مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

المصدر: "مصراوي"