من هو نائب وزير الدفاع السعودي الجديد؟ (صورة)

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يوم الأحد أمرا ملكيا بتعيين الأمير عبد الرحمن بن محمد بن عبد العزيز بن عياف آل مقرن نائبا لوزير الدفاع بمرتبة وزير، فمن هو؟

حسبما ذكرت صحيفة "المناطق" السعودية، فإن "الأمير عبد الرحمن بن محمد بن عبد العزيز بن عياف آل مقرن ولد بالرياض عام 1961، وكان مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير منذ 3 يوليو 2022.

شغل نائب وزير الدفاع الحالي منصب الأمين العام لمجلس الوزراء منذ 22 أبريل 2017 حتى 3 يوليو 2022، وهو الرابع في هذا المنصب منذ تأسيس مجلس الوزراء.

حصل الأمير عبد الرحمن بن محمد بن عبد العزيز بن عياف آل مقرن على ماجستير في القانون المقارن من جامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحصل أيضا على ماجستير في القانون العام من جامعة "إنديانا" في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أنه حصل على بكالوريوس قانون من جامعة "الملك سعود".

تولى الأمير عبد الرحمن بن محمد منصب الأمين العام لمجلس الوزراء من عام 1438 هجري (2016-2017).

كان مساعد رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء منذ عام 1429 هجري (2008) حتى 1436 هجري (2014-2015).

كان مستشارا قانونيا في الهيئة العامة للمستشارين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء من عام 1409هجري (1988-1989) حتى عام 1429 هجري (2008).

تم تعيين الأمير عبد الرحمن بن محمد بن عبد العزيز بن عياف آل مقرن، عضوا في أول لجنة استئناف في منازعات الأوراق المالية المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (222) وتاريخ 1426/8/22هجري ( 26 سبتمبر 2005).

ترأس العديد من اللجان لدراسة مشروعات الأنظمة، ومنها: نظام جرائم الإرهاب وتمويله، ونظام المرور، ونظام مكافحة غسيل الأموال، ونظام الأوسمة السعودية، نظام رعاية المعوقين.

المصدر: صحيفة "المناطق"