الداخلية السعودية تصدر بيانا بشأن إعدام شخصين من جنسية عربية

أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم السبت، بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا (إعدام) باثنين من الجناة، بتهم تتعلق بالإرهاب، وتكشف عن جنسيتهما.

وقالت الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم كل من عبد الرحمن فارس عامر المري، ومحمد صلاح عمر المري - يمني الجنسية - على الانضمام لتنظيم إرهابي وتأييده ومبايعة زعيمه، وإنشاء عبد الرحمن كيانا إرهابيا لتنفيذ عملية إرهابية داخل المملكة، وشروعه في اغتيال رجال الأمن، ومساعدته عناصر التنظيم، واستعداده لتجنيدهم لتنفيذ العمليات الإرهابية داخل المملكة والاشتراك بها، وحيازته عددا من المتفجرات والأسلحة الرشاشة والذخيرة والأحزمة الناسفة لتنفيذ العمليات الإرهابية، وإيوائه مطلوبين أمنيا، وتخطيطه للخروج لمناطق الصراع للالتحاق بالتنظيم، وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية، وقيام محمد بالانضمام لكيان إرهابي لتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة، وشروعه في زرع عبوة ناسفة لاستهداف المركبات العسكرية، وجمع معلومات عن مواقع أمنية وعسكرية لاستهدافها بعمل إرهابي، وتستره على عملية إرهابية مع علمه بها".

وأضاف البيان: "وبإحالتهما إلى المحكمة المتخصصة، صدر بحقهما صك يقضي بثبوت إدانتهما بما نسب إليهما، والحكم عليهما بالقتل تعزيرا، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه".

وأوضحت الداخلية أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجانيين، عبد الرحمن فارس المري ومحمد صلاح المري، يمنيي الجنسية، اليوم السبت بتاريخ 6 ذي الحجة 1444 هـجري الموافق 24 يونيو 2023 بمنطقة الرياض".

وتابع البيان: "ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل".

المصدر: "واس"