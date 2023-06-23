مصر..وجبة سمك بسعر "صادم" في الإسكندرية و"السياحة والمصايف" تفتح تحقيقا

فتحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في محافظة الإسكندرية المصرية، تحقيقا عقب رصد شكوى في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ارتفاع أسعار وجبات السمك بشكل كبير بأحد المطاعم.

وفي التفاصيل، رصدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في محافظة الإسكندرية، شكوى من ارتفاع أسعار وجبة السمك بأحد المطاعم الشهيرة الكائنة بمنطقة ميامي، شرقي المحافظة، على مواقع التواصل الاجتماعي إذ بلغت قيمة الفاتورة لوجبة سمك نحو 15 ألفا و188 جنيهًا.

وأفادت الشكوى بأن 15 فردا توجهوا إلى أحد مطاعم السمك الشهيرة بمنطقة ميامي بشرق الإسكندرية، وعقب الانتهاء من تناول وجبة السمك، فوجئوا بارتفاع قيمة فاتورة الوجبة والتي وصل سعرها إلى 15 ألفا و188 جنيها، حيث تضمنت الفاتورة: سعر سمكة الوقار نحو 6 آلاف جنيه، وسعر الأرز بلغ 1200 جنيه، فيما بلغ سعر السلطات نحو 600 جنيه، بينما بلغ سعر ربع كيلو بطارخ 650 جنيها، وبلغ سعر تناول وجبة الجمبري 2500 جنيه تقريبا.

وكانت الشكوى قد أثارت ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء فيها: "محتاج أعرف رأي الإسكندرانية..إحنا كنا 15 فرد رحنا ناكل في مطعم شهير بمنطقة ميامى والفاتورة تخطت 15 ألف جنيه، وبغض النظر عن طعم الأكل ومستوى الخدمة..محتاج أعرف هي دي نصباية اتعملت علينا ولا أيه"، كما أشار صاحب الشكوى إلى أنه "كان لديهم إصرار غريب على بيع سمكة وقار 111..وغلطتنا إننا ما سألناش عليها واللي لوحدها اقتربت من 7 آلاف جنيه، وهو ما يجعلني أشعر بأن الأسعار مبالغ فيها".

وفي هذا الصدد، فتحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية بقيادة محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة، تحقيقا فى الواقعة.

وأوضح عبد الرازق لموقع "القاهرة 24" قائلا: "تم تشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في الواقعة والتي بدورها انتقلت إلى المطعم وتبين وجود أصناف غير مدرجة بالقائمة المعتمدة، وأنه تم تعديل قائمة الأسعار دون تسلمها".

وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية مع استدعاء صاحب المنشأة للحضور أمام الإدارة يوم الاثنين المقبل مع البحث عن صاحب الشكوى.

المصدر: "القاهرة 24"