مصر..صاحبة فيديو "روب الفلوس" تعلق على انتشاره بمواقع التواصل: الموضوع أذاني نفسيا! (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهرت فيه طالبة أثناء احتفالها بتخرجها، فيما أهداها والدها فستانا مصنوعا من النقود تكريما لها، ما أثار جدلا وانتقادات كثيرة.

وكانت الصفحة القائمة على تنظيم حفل التخرج قد نشرت مقطع فيديو الطالبة هي ووالدها خلال حفل التخرج، حيث انتشر في مواقع التواصل بشكر كبير جدا، وسط انتقادات لهذا التصرف.

، من جهتها، علقت الطالبة نورا عادل التي ظهرت في الفيديو على الواقعة، موضحة لموقع "القاهرة 24": "الموضوع أذاني نفسيا، ومش عارفة ليه المبالغة ديه، هو موضوع وخلص، ودي كانت حاجة أهلي عملنها ليا تفرحني".

وأوضحت أن "تعليقات الناس السلبية أذتها نفسيا"، حيث قالت: "ليه الحوارات دي بس..ليه الناس تشتم، وليه الأذى النفسي اللي يعملوه د"، لافتة إلى أنها "لم تكن ترغب في نشر الفيديو، وأنها تعجبت من انتشار الفيديو بهذه السرعة، ونشر عدد كبير من الصفحات والمواقع هذا الفيديو دون إذنها، وأنها لم ترغب في تصدر الترند".

وتابعت: "دي هدية كانت مفرحاني ومفرحة والدي، وطلبت من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حذف الفيديو، ووقف نشره"، مؤكدة أنها "لا ترغب في أن تكون ترند أو تتصدر عناوين الصحف، وأن فرحتها هي ووالدها تحولت إلى حزن شديد بعد تعليقات الناس على الفيديو".

المصدر: "القاهرة 24"