مصري يحاول الانتحار بالقفز من مئذنة مسجد والنهاية صادمة!

نشرت مواقع التواصل في مصر فيديو لشاب من الفيوم حاول الانتحار بالقفز من مئذنة مسجد بسبب مروره بأزمة نفسية، لكن رد فعل المارّة والمصلين كان مثيرا.

الشاب الذى يبلغ من العمر (27) من قرية سنهور القبلية بالفيوم، حاول الانتحار من فوق المسجد وصعد شابان إلى أعلى المئذنة التي هدد بإلقاء نفسه منها وتمكنا من إنقاذه، لكن أوسعاه ضربا.

وتداول رواد مواقع التواصل فيديو مقطعا يظهر شخصًا يضرب شخصًا آخر فوق مئذنة المسجد، وعلقوا على المشهد ساخرين، حيث كتب أحدهم: "الحمد لله لحقوه ، بس تقريبا موتوه من الضرب".

وأكدت تقارير صحفية أن قوات الحماية المدنية تمكنت بمساعدة الأهالى، من إنقاذ الشاب، مشيرة إلى أن الشابين اللذين صعدا إلى المئذنة لإنقاذ الشاب، أوسعاه ضربًا ولكمًا، وأنزلاه من هناك.

المصدر: RT