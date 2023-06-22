دراسة: التقشف الاقتصادي يجعل الأطفال البريطانيين أقصر!

كشفت بيانات "تعاون عوامل مخاطر الأمراض غير المعدية" أن الأطفال البريطانيين ممن نشأوا في عصر التقشف وبلغوا الآن خمس سنوات، أقصر من أقرانهم في الدول الأخرى بنحو 7 سم.

ومنذ عام 1985، عندما احتل الفتيان والفتيات البريطانيون المرتبة 69 لمتوسط الطول عند خمس سنوات من أصل 200 دولة مدرجة، انخفض ترتيبهم بشكل كبير - إلى 102 للأولاد و96 للفتيات، ما جعلهم وراء بلدان متنوعة مثل كندا وقيرغيزستان وكوبا.

وبمقارنة الأرقام بالبيانات الخاصة بالأطفال البالغين من العمر 19 عاما، اقترح البروفيسور تيم كول من معهد Great Ormond Street لصحة الطفل في كلية لندن الجامعية لـ Times، أن النشأة في "فترة التقشف" عام 2010 هو ما "أثر على طول الأطفال في المملكة المتحدة". وتشير الإحصاءات إلى أن طول الأطفال البريطانيين في سن الخامسة بلغ ذروته في عام 2011 عند 112.8 سم (44.4 بوصة) ويتراجع منذ ذلك الحين.

ونظرا لأن الطول لا يتأثر فقط بنوعية وكمية الطعام ولكن أيضا بالإجهاد والفقر والمرض وحتى جودة النوم، جادل كول بأنه مؤشر "حساس" فريد لظروف المعيشة. وقال: "من الواضح أننا متخلفون بالنسبة لأوروبا".

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وقال المستشار الغذائي السابق لحكومة المملكة المتحدة هنري ديمبلبي، لـ Times: "في بريطانيا الحديثة، تعد الطريقة التي نأكل بها واحدة من أوضح علامات عدم المساواة"، مشيرا إلى أن "الأطفال في أفقر المناطق في إنجلترا هم أكثر بدانة وأقصر بكثير من الأطفال الموجودين في أغنى المناطق في سن العاشرة إلى الحادية عشرة".

وأوضح ديمبلبي أن أطباء الأسرة في المناطق منخفضة الدخل قد أبلغوا عن زيادة "غير عادية" في نوع الأمراض المنقولة بنقص التغذية المنتشرة في العصر الفيكتوري. ووفقا لبيانات NHS، يتم إدخال 700 طفل إلى مستشفيات اللغة الإنجليزية كل عام يعانون من الكساح أو أي شكل آخر من أشكال سوء التغذية، بينما وجدت مؤسسة الغذاء الخيرية معدلات أعلى من مرض السكري من النوع 2 وتسوس الأسنان وكذلك السمنة لدى الأطفال الأكثر فقرا.

ولم تتفوق الدول الأوروبية فقط مثل هولندا وليتوانيا على بريطانيا في الأداء. ووفقا للدراسة، تربي الصين وكوريا الشمالية أطفالا يبلغون من العمر خمس سنوات أطول من أطفال المملكة المتحدة.

وتم ربط التقشف بمجموعة من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في المملكة المتحدة، من تفاقم عدم المساواة إلى انخفاض التحصيل التعليمي. وبينما يجادل المؤيدون بأن البرنامج الذي تم سنه في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008 كان ضروريا لإنقاذ الاقتصاد المتعثر، رد النقاد بأن الضرر الذي حدث يفوق أي فوائد.

المصدر: RT