مصر.. زوجة المخرج خالد يوسف تعلق على علاقاته النسائية المثيرة للجدل (فيديو)

ردت شاليمار شربتلي، زوجة المخرج المصري خالد يوسف، على الشائعات التي طاردت المخرج في الفترة الأخيرة خاصة المتعلقة بالنساء سواء داخل الوسط الفني أو خارجه.

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وقالت خلال لقائها مع الإعلامية سهير جودة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: "أنا متجوزة مخرج مش شيخ مسجد ما بسمعش لأي إشاعات عن خالد وأنا متجوزة مخرج مش شيخ مسجد هو متزوج رسامة وحوالينا ناس كتير، أمال بقى اللي متجوزة دكتور نساء تعمل إيه".

وأضافت: "أنا ما بغيرش على خالد يوسف دا هو اللي بيغير، اللي متجوزة دكتور نساء تعمل إيه، أنت اخترتِ الحياة دي فلازم تعيشيها".

وتابعت: "خالد يوسف لما كان رومانسي قرر يسمي بنتنا على اسمي شاليمار، وأنا ما بغيرش عليه دا هو اللي بيغير عليَّ".

ووصفت شاليمار شربتلي، مسلسل سره الباتع بـ"الملحمة"، مشيرة إلى أن علاقتها بالفنانة هالة صدقي قوية لكن مختلفين".

وأردفت: "ما ليش عتاب على خالد يوسف وهو وقف جنبي في أحلى المواقف، وربنا يخليه ليَّ ولبنتي".

وعن التنمر قالت شاليمار: "لا يوجد شيء يسمى تنمر، ونحن بشر ومجبرين على السخرية، وهذا جزء من تركيبتنا خصوصًا من لهم عروق مصرية، ولو خايفة من كلمة التنمر لازم ابنك تربيه يبقى نبت قوي، لما حد يتنمر عليه يعرف يرد".

وكان المخرج خالد يوسف رد على الانتقادات التي تعرض لها بسبب مسلسل سره الباتع، مؤكدا أن هناك تربصا به ويتعرض لحملة ممنهجة.

المصدر: فيتو