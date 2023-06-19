لبنان.. الكشف عن جريمة قتل في بدأت في الـ"ماسنجر" وضحيتها سوري

كشفت الأجهزة الأمنية في لبنان تفاصيل جريمة قتل كان ضحيتها شاب سوري الجنسية، عثر عليه مصابا بطلق ناري ومرمي على الأرض وبقربه هاتفه وحقيبة ظهر في داخلها أوراقه الثبوتية ومبلغ مالي.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان إنه "بتاريخ 7-6-2023، وفي بلدة مجدليا الوادي-زغرتا، عثر على السوري: ع. و. ح. (من مواليد العام 2002) مصابا بطلق ناري من سلاح حربي في فخذه الأيسر ومرمي على الأرض وبالقرب منه هاتفه الخلوي وحقيبة ظهر في داخلها أوراقه الثبوتية ومبلغ مالي. تم نقله إلى المستشفى للمعالجة، لكنه ما لبث أن فارق الحياة متأثرا بإصابته".

وأفادت بأنه "نتيجة التحريات تمكنت القطعات المختصة في الشعبة من تحديد هوية الفاعل، الذي توارى عن الأنظار بعد تنفيذه جريمة القتل، وهو المدعو: ع. ر. (من مواليد العام 2000، لبناني) وهو سجين سابق بجرم تعاطي مخدرات، وتبين أنه يختبئ في داخل أحد المنازل في محلة النبعة، وعليه أعطيت الأوامر للعمل على تطويق المنزل ومداهمته وتوقيف القاتل".



وذكرت أنه "بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بإطلاق النار باتجاه المغدور ما أدى إلى وفاته، وأضاف أنه تعرّف على الضحية عبر تطبيق "ماسنجر" وقام باستدراجه إلى منزله في طرابلس بذريعة تناول طعام الغذاء، وبعدها توجه به على متن دراجته الآليّة إلى منطقة غير مأهولة، وحاول سلبه هاتفه والمبلغ المالي الذي كان بحوزته. وفي أثناء محاولة المغدور الفرار أطلق عليه النار من مسدس حربي وأصابه في فخذه الأيسر ولاذ بالفرار".

المصدر: mtv