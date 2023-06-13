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السعودية..تصريحات يارا النملة مشهورة مواقع التواصل عن "الحجاب" تثير جدلا (فيديو)

مجتمع

السعودية..تصريحات يارا النملة مشهورة مواقع التواصل عن
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أوضحت يارا النملة، إحدى أشهر صانعات المحتوى في السعودية الخاص بالجمال والموضة وريادة الأعمال، أنها ليست محجبة وإنما تعتمد أسلوبا محتشما، ما أثار جدلا بمواقع التواصل الاجتماعي.

وفي حلقة من "بودكاست": "بالحديث عن الموضة" من مجلة "هي"، حرصت يارا النملة، التي اشتهرت بكونها أول فتاة سعودية تعتلي المسرح بالسعودية وممثلة المرأة النجدية في المحافل الوطنية، على التأكيد أنها ليست محجبة وإنما تعتمد أسلوبا محتشما كما أنها حريصة جدا على إيصال هذه الرسالة ليس فقط للمجتمع بل أيضا لعلامات الأزياء العالمية حتى لا يتم استغلال وجودها معهم كعامل للتنوع.

وأشارت يارا النملة إلى أن محتواها مناسب للمجتمع وذلك يشكل جزءا من شخصيتها في الأساس فهي لا تحب إثارة الجدل ولا تطارد الشهرة، موضحة أن المحتوى الذي تقدمه لا يتعارض مع هويتها وشخصيتها في علاقة بطريقة لباسها ومكياجها، لكن قد يختلف الأمر عند بعض صانعي وصانعات المحتوى، الذين قد تؤتر طبيعة الماركات والإعلانات التي يتعاملون معها على مضمون المحتوى الذي يقدمونه، دون مراعاة للرسائل أو القيم التي يساهمون في نشرها والتي قد تتعارض مع قيم المجتمع الثقافية. 

هذا وأثارت تصريحات المشهورة السعودية بخصوص الحجاب، جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحدهم قائلا: "الحجاب واجب وهو أساس الحشمة"، كما اعتبرها آخر "تناقضا".

في حين قال أحد الحسابات معلقا: "على الأقل إنها صادقة جدا".

المصدر: "هي" + RT

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