السعودية..تصريحات يارا النملة مشهورة مواقع التواصل عن "الحجاب" تثير جدلا (فيديو)

أوضحت يارا النملة، إحدى أشهر صانعات المحتوى في السعودية الخاص بالجمال والموضة وريادة الأعمال، أنها ليست محجبة وإنما تعتمد أسلوبا محتشما، ما أثار جدلا بمواقع التواصل الاجتماعي.

وفي حلقة من "بودكاست": "بالحديث عن الموضة" من مجلة "هي"، حرصت يارا النملة، التي اشتهرت بكونها أول فتاة سعودية تعتلي المسرح بالسعودية وممثلة المرأة النجدية في المحافل الوطنية، على التأكيد أنها ليست محجبة وإنما تعتمد أسلوبا محتشما كما أنها حريصة جدا على إيصال هذه الرسالة ليس فقط للمجتمع بل أيضا لعلامات الأزياء العالمية حتى لا يتم استغلال وجودها معهم كعامل للتنوع.

واخيراً كشفنا عن الحلقة الثانية من بودكاست #بالحديث_عن_الموضة وضيفتنا انا ومحمد هي رائدة الاعمال والمؤثرة يارا النملة في حوار مشوق عن "التأثير في الموضة" من سنوات عمل جمعتها بالعلامات التجارية العالمية والمحلية والتفاعل مع الجهة المقابلة "المتابع" ومدى وعي المؤثر بالتأثير! 🎙️

ابل… pic.twitter.com/hZfpc8WbNE — هديل فاشن | Haute Hadeel (@HauteHadeel) June 12, 2023

وأشارت يارا النملة إلى أن محتواها مناسب للمجتمع وذلك يشكل جزءا من شخصيتها في الأساس فهي لا تحب إثارة الجدل ولا تطارد الشهرة، موضحة أن المحتوى الذي تقدمه لا يتعارض مع هويتها وشخصيتها في علاقة بطريقة لباسها ومكياجها، لكن قد يختلف الأمر عند بعض صانعي وصانعات المحتوى، الذين قد تؤتر طبيعة الماركات والإعلانات التي يتعاملون معها على مضمون المحتوى الذي يقدمونه، دون مراعاة للرسائل أو القيم التي يساهمون في نشرها والتي قد تتعارض مع قيم المجتمع الثقافية.

هذا وأثارت تصريحات المشهورة السعودية بخصوص الحجاب، جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحدهم قائلا: "الحجاب واجب وهو أساس الحشمة"، كما اعتبرها آخر "تناقضا".

في حين قال أحد الحسابات معلقا: "على الأقل إنها صادقة جدا".

الحجاب واجب و هو اساس الحشمة. — بندر العبـيـريـد (@Qn1313) June 12, 2023

I mean… at least she’s honest so https://t.co/jUH1becADA — fatma (@tomabintm) June 12, 2023

المصدر: "هي" + RT