سرحان تعلق على تغريدة لها بخصوص قرش الغردقة أثارت جدلا كبيرا في السعودية (فيديو)

بعد ضجة كبيرة أثارتها في "تويتر"، علقت الإعلامية المصرية الشهيرة هالة سرحان على الجدل الذي أثارته في أعقاب "التغريدة" التي كتبتها عن قرش الغردقة الذي التهم سائحا روسيا.

وخلال مقابلة مصورة مع إعلامي سعودي، أكدت هالة سرحان أنّ ما حدث هو التباس وسوء فهم، وأن رأيها لا يعبر عن كونه حقيقة مؤكدة، لكن الأمر يندرج في إطار الاحتمالات، لافتة إلى أن هناك مواقف حدثت قبل وبعد حادثة قرش الغردقة وهو ما دفعها لكتابة تلك التغريدة (التي حذفتها لاحقا بعد تعرضها لانتقادات حادة، وبعدما فهم منها أنها تقصد أن السعودية وراء الدفع بالقرش لتلك المنطقة لاستهداف السياحة المصرية).

وتوجهت هالة سرحان للسعوديين وأهل الخليج برسالة قائلة: "أنا نصفي سعودي وقضيت نصف عمري بشتغل مع عمالقة الإعلام السعوديين مثل الشيخ صالح كامل والأمير الوليد بن طلال"، مشيرة إلى أنه من غير المقبول القول إنها تقصد السعودية في تغريدتها.

ورأت أن هناك مرتزقة ساقوا هذا التفسير للبحث عن متابعين لحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وزوروا الحديث، مؤكدة إلى أنها لم تتطرق من قريب أو بعيد للمملكة العربية السعودية.

وأوضحت قائلة: "والله العظيم تلاتة ما جبت حرف من السعودية.. مصر والسعودية والخليج والكويت بيننا روابط دم وتاريخ وأرض ودين.. مش ممكن اللي اتقال ده"، حيث جددت تأكيدها أنها لم تذكر أن القرش الذي التهم السائح الروسي هو قرش سعودي، متسائلة من أطلق هذا اللقب، كما أشارت إلى أن سفينة من توغو هي التي ألقت الخراف في البحر وليس المملكة كما فهم من تصريحاتها.

الدكتورة #هالة_سرحان اعلامية مميزة .. تم تفسير تغريدة لها بشكل مسيء .. وتفسير بعيد عن الحقيقية والواقع.

التقيت بها بالقاهرة .. وسألتها عن التغريدة مثار الجدل .. وكان كلامها واضح حول علاقتها بدول الخليج والسعودية بالتحديد.@HalaSarhanpic.twitter.com/JugRZ2UM1R — ماضي (@Madi) June 11, 2023

وفي وقت سابق، أثارت الإعلامية هالة سرحان جدلا بمواقع التواصل في المملكة، بعد أن كتب في تغريدة حذفتها لاحقاً: "بفكر من إمبارح هو ايه اللي جابه عندنا أصلا؟ ده ضد كل قوانين المحيطات والبحار..سمك القرش لا يعيش إلا في أعمق الاعماق المظلمة..كيف قطع كل هذه المسافة الي مياه تعتبر ضحلة بالنسبة لبيئة القرش المائية؟ بيقولوا في سفينة القت خرفان نافقة جاء وراءها.. نفكر كده شوية ونبحث عن المستفيد؟؟ حصل إيه قبل الحادثة المفجعة دي بكم يوم؟؟ حصل واقعة هامة جدا جدا..ويبدو أن القرش تم إرساله عمدا لضرب السياحة المصرية ومصدر دخل أجنبي انتعش..كما يقول المثل اضرب فين يوجعك..لكن مصر بإذن الله محروسة من المكائد والمؤامرات وحرب الجيل الرابع والخامس والمسيرة والقرش اللي محطش عندنا صدفة".

المصدر: RT