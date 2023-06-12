تصريحات الأمير عبد العزيز بن سلمان عن قوة تحمل السعوديين وبدويتهم تثير تفاعلا كبيرا (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتصريحات وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بخصوص قوة الشعب السعودي وبدويتهم.

وخلال حوار في المؤتمر الاقتصادي العربي الصيني، قال الأمير عبد العزيز بن سلمان للمحاور: "طالما أنك معنا هنا يا دان (المحاور)، انظر إلى الجمهور السعودي.. فنحن لدينا حقا جلد سميك (قوة تحمل)، لأننا بدو، ورأينا الحياة القاسية ويمكننا تحمل كل هذه السخافات".

وجاء تصريح ابن سلمان عقب رده على سؤال يتلقاه دائما بخصوص سوق النفط، حيث أشار الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى أنه يتلقى سؤالا دائما من الناس حول ماذا سيحدث للسوق غدا، ليقول: "معذرة ولكن وزير الطاقة في السعودية ليس لديه إجابة..ليس لديه الكرة السحرية ولا أؤمن بها..وفي العالم الحقيقي لا يوجد كرة سحرية".

وأضاف بن سلمان: "هنالك شيئا يجب أن نقوم به..وهو أن نكون متنبهين ويقظين لأسواق النفط، أعرف أني لا أسعد الكثير من الناس بحديثي..أنا مهتم أكثر بالتحدث مع زملائي في "أوبك بلس" بأن نؤدي عملنا كمنظمين على أتم وجه".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية هذا التصريح بشكل كبير، حيث قال أحدهم: " الأمير عبد العزيز نموذج ومثل لنا كسعوديين..فعلا نحن لسنا شعب مرفّه في الماضي..جيلي ومن سبقوا وأورثنا جيناتنا وإرثنا لأجيالنا اللاحقه الذين جربوا حياة الرفاهية ومع ذلك لاتجد شاب أوشابة إن كان سعوديا يتسم بالرخاوة والتنكسار مرد ذلك أننا لم نستعمر ولم تتعرض هويتنا ألأصيله للطمس".

ألأمير عبد العزيز إنموذج ومثل لنا كسعوديون فعلاً نحن لسنا شعب مرفّه في الماضي جيلي ومن سبقوا وأورثنا جيناتنا وإرثنا لأجيالنا اللاحقه الذين جربوا حياة الرفاهيه ومع ذلك لاتجد شاب أوشابّه إن كان سعودياً يتسم بالرخاوه وألإنكسار مرد ذلك أننا لم نستعمر ولم تتعرض هويتنا ألأصيله للطمس https://t.co/VqZuWmmEC7 — Fahhad (@fahhad_mm) June 11, 2023

وأضاف آخر: "والله أبو سلمان من فترة وهو يجندل الغرب بتصريحاته ويضربهم من تحت الحزام .. ياخي كأن سرعة البديهة والردود البليغة الملجمة يدرسونها دراسة".

والله أبو سلمان من فترة وهو يجندل الغرب بتصريحاته ويضربهم من تحت الحزام ..

ياخي كأن سرعة البديهة والردود البليغة الملجمة يدرسونها دراسة https://t.co/GY5oWmkG1c — حَسن (@h9vvi) June 11, 2023

الأمير #عبدالعزيز_بن_سلمان في إجابته عن قدرة #أوبك في تحقيق إستقرار السوق:

علينا أن نكون منتبهين وعمل أوبك+ يتعلق بالاستباقية والمبادرة والإحترازية ويختم إجابته بعبارة:

نحن لدينا قوّة تحمل لأننا بدو و رأينا الحياة القاسية ويمكننا تحمل هذه السخافات 🇸🇦pic.twitter.com/v6gTsKMSqS — عبدالرحمن الروقي 🇸🇦 (@Alotaibi_2030_) June 11, 2023

المصدر: RT