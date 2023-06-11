مصر.. مقتل 3 أشقاء بيد قريبهم رميا بالرصاص والسلطات تتحرك

لقي 3 أشقاء في محافظة سوهاج المصرية مصرعهم على يد نجل عمومتهم، رميا بالرصاص.

وعن تفاصيل الواقعة، تلقت مديرية أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغ من الأهالي عبر خط النجدة مفاده انتهاء حياة 3 شباب أشقاء رميا بالرصاص، على يد أبناء عمومتهم، بقرية أولاد سالم بحري دائرة المركز.

وإثر الانتقال إلى مكان الواقعة والفحص، تبين انتهاء حياة كل من عمر إدريس (17 عاما)، وشقيقه محمود إدريس (19 عاما) وشقيقهما مصطفى إدريس (22 عاما)، يقيمون بقرية أولاد سالم بحري"، رميا بالرصاص على يدي نجل عمومتهم، إثر نشوب مشاجرة بينهم بسبب خلافات قائمة فيما بينهم.

هذا وجرى نقل الجثامين الثلاثة إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وجار تحرير محضر بالواقعة، لتباشر النيابة العامة التحقيقات.

المصدر: "صدى البلد"