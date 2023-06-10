بعد ضجة "الشوكولا مو والبونجور".. نضال الأحمدية تقاضي فنانا سوريا شهيرا

بعد الضجة التي أثارتها في لبنان وسوريا، تقدمت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية بدعوة ضد الفنان السوري معتصم النهار، عن طريق وكيلها هاني الأحمدية، عقب تصريحات "النهار" تجاهها.

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وأفادت مجلة "الجرس" بأن هاني الأحمدية، وكيل رئيسة التحرير والزميلة نضال الأحمدية، تقدم بدعوى قدح وذم ضد معتصم النهار".

وأوضحت "الجرس" أن النيابة العامة استلمت الدعوى وستبدأ الاجراءات ابتداءً من يوم الاثنين حيث سيطلب معتصم النهار إلى التحقيق وفي حال لم يحضر إراديا يتم جلبه مخفورا أي مقيد اليدين".

وتمت الإشارة إلى أن مضمون الدعوى "قدح وذم وتحقير حيث نمتلك كل الأدلة".

وفي وقت سابق، هاجم الممثل السوري معتصم النهار، الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية بعد تصريحاتها الأخيرة عن السوريين.

وكتب النهار في تغريدة له على حسابه في "تويتر": "عليكم قبل كل شيء بالمحطات والإذاعات والإعلاميين الذين يستضيفون هذهِ المعتوهة، إنهم على علم تام بأنها سوف تسيء لشعب كامل (صدقوني) ومع ذلك يقومون باستضافتها وفتح الهواء لها لحصد الترند، ومن ثم يتهربون من المسؤولية بحجة أنهُ رأيها الخاص، شركاء معها بالقذارة"، وفق ما نقلت وسائل إعلام لبنانية.

في حين تم حذف التغريدة بحيث لم تعد موجودة على حساب الفنان السوري، الذي كتب في تغريدة جديدة: "مش كل اللاجئين مجرمين..مش كل السوريين مش مثقفين..مش كل اللبنانية زعران..مش كل المسلمين رجعيين..مش كل المسيحيين فلتانين..الأفعال والآراء بتخص الإنسان هوي نفسو وما بتمثل شعوب، والتعميم جريمة بحق الجميع".

مش كل اللاجئين مجرمين

مش كل السوريين مش مثقّفين

مش كل اللبنانية زعران

مش كل المسلمين رجعيّين

مش كل المسيحيين فلتانين

الأفعال والآراء بتخصّ الإنسان هوي نفسو وما بتمثّل شعوب، والتعميم جريمة بحق الجميع. — Charbel Merheb | شربل مرعب (@CharbelBMerheb) June 9, 2023

وفي وقت سابق، أثارت الإعلامية اللبنانية جدلا كبيرا في مواقع التواصل، حيث استهجنت الأحمدية خلال لقاء لها على "صوت بيروت انترناشيونال" يوم الخميس، عدم معرفة لاجئ سوري يعمل بائعا في لبنان، بأحد أنواع الحلويات التي طلبتها، وهو "شوكولا مو"!

ولدى سؤالها عن خوف اللاجىء السوري من الرجوع إلى سوريا لظروف أمنية، قالت الإعلامية المثيرة للجدل: "أكيد سيخاف من ترك باريس الشرق والرجوع إلى سوريا لأنه عندما رأى لبنان لم يصدق"، مضيفة أن السوريين يتعلمون قول "بونجور".

المصدر: RT