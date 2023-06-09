مصر.. العثور على مليون جنيه "فكة" داخل منزل "متسولة" في قنا (فيديوهات)

انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية في مصر مقطع فيديو، يظهر العثور على ما يقرب من مليون جنيه "فكة"، داخل حوش كانت تعيش فيه متسولة، بعد وفاتها بقرابة 10 أيام.

و"خيرية .ع.ع"، شهرتها "غوايش"، هي إحدى المتسولات في مركز الوقف التابعة لمحافظة قنا، وفارقت الحياة منذ نحو 10 أيام.

وحسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية، فإن المتسولة كانت دائمة التجوال في شوارع مركز الوقف، والجلوس أمام المحال التجارية، بقصد التسول، وجمعت ثروة كبيرة من المال عن طريق التسول، وصلت لقرابة مليون جنيه فكة.

وعقب وفاتها، تكفل أهالي الوقف بمصاريف دفنها، فيما تبين أن الحوش الذي تعيش فيه قد وهبه لها بعض الأهالي بالمجان لكي تعيش بداخله دون مقابل مالي نظرا لظروفها الاقتصادية الصعبة إضافة إلى عدم زواجها حتى توفت.

وبين أهالي الوقف أنه تم العثور على قرابة مليون جنيه، غالبيتها من الفكة، داخل أجولة في حوش صغير، كانت تعيش فيه، وقام أصحاب الحوش (الوقف) بتقسيم تركتها على أشقائها الخمسة (4 سيدات ورجل)، تحت إشراف لجنة من الأهالي بالمركز.

المتسولة المليونيرة.. كنز غوايش يثير الجدل بعد وفاتها : مليون جنيه فكة



خيرية علي عبد الجليل وشهرتها غوايش، متسولة اعتادت التجول في شوارع مركز الوقف محافظة قنا ، والجلوس أمام المحال التجارية، فارقت الحياة منذ 10 أيام تقريبا، وتكفل أهالي الوقف بمصاريف دفنها، قبل اكتشاف ثروتها pic.twitter.com/kE1dB043Gn — شاهيناز طاهر (@ChahinazTaher) June 9, 2023

العثور على مليون جنيه فكة ما بين الجنية والعشرة جنيهات مملوكة لمتسولة فى قنا pic.twitter.com/vVhCxHl4tY — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) June 9, 2023

المصدر: "المصري اليوم"