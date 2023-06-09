الأمير عبد الرحمن بن مساعد يعلق على مقطع فيديو لمعارض سعودي يروي موقفا إنسانيا لولي العهد تجاهه

علق الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد على مقطع فيديو نشره المعارض السعودي بالخارج أحمد هارون، الذي روى فيه موقفا إنسانيا تجاه عائلته لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب الأمير عبد الرحمن بن مساعد بيوتا من الشعر كان قد ألفها للأمير محمد بن سلمان، مضيفا: "أقول للأخ صاحب الفيديو..نعرف معدن محمد بن سلمان ومواقفه من قبل ما حدث معك ومع غيرك فما خفي كان أكرم..! ولم يزدنا ما قلته معرفة به ولا ردة فعلك، ولن ينال من أبي سلمان إساءة مسيء ولا نكران جميل ولا افتراء مغرض ولا تبدل مواقف من سيء إلى حسن، أو حتى إلى سوء مرة أخرى".

وأكمل: "أسأل الله لك الثبات على موقفك، والسعودية أم رؤؤم، لو واجهت عقوقا من بعض أبنائها.. وحكامها وشعبها أهل العفو والمروءة والشهامة والبأس الشديد إن اقتضى الأمر.. أخي صاحب الفيديو هدانا الله وإياك وثبتنا على الحق وحفظ لك بناتك".

وأعاد بن مساعد نشر التغريدة معلقا عليها بالقول: "الشيء بالشيء يذكر .. محمد بن سلمان يعمل لمصلحة شعبه وبلاده وهذه أولويته ..وأقول لكارهيه والمؤلبين عليه والذين يهاجمونه ليل نهار والذين مصدر رزقهم هو نهجهم هذا..كم أنتم واهمين إن اعتقدتم أن هذا يؤثر فيه أو يطال حتى موطئ قدمه أو يغير قيد أنملة في قرار اتخذه لصالح بلاده..لم يؤثر يسار أمريكا المؤدلج بآلاته الإعلامية الضخمة وبسياسيه المؤدلجين ضد السعودية، بل وحتى ببعض إداراته ومسؤوليه الكبار..كل هذا لم ينجح في ابتزاز محمد بن سلمان أو يثنيه عن قرار يقره لصالح بلاده..فمن أنت أيها المختبئ خلف يوزر في تويتر أو رافعا بالصياح عقيرتك في قناة لتظن أنه هذا يؤثر فيه؟ الله يعزك يا محمد".

الشيء بالشيء يذكر ..

محمد بن سلمان يعمل لمصلحة شعبه وبلاده وهذه أولويته .. واقول لكارهيه والمؤلبين عليه والذين يهاجمونه ليل نهار والذين مصدر رزقهم هو نهجهم هذا : كم أنتم واهمين ان اعتقدتم أن هذا يؤثر فيه أو يطال حتى موطئ قدمه أو يغير قيد أنملة في قرار اتخذه لصالح بلاده .. لم يؤثر… https://t.co/7BpCGxzk3z — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) June 8, 2023

المصدر: RT