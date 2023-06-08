"موقف بطولي".. مزارع لبناني يتحدى بجسده جرافة إسرائيلية ويثير تفاعلا بمواقع التواصل (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق مشهد "صمود" مزارع لبناني، وقف "بشجاعة" أمام جرافة إسرائيلية حاولت تجريف أراض في مزارع شبعا وكفر شوبا المحتلتين جنوبي لبنان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث ظهر المزارع إسماعيل ناصر وهو يتحدى الجرافة الإسرائيلية المصفحة على مرمى نظر قوات "اليونيفيل"، لتستمر بعض الوقت بجرف التربة عليه، بينما حمل أحجارا ورشقها بها.

وأشاد عدد كبير من رواد مواقع التواصل بموقف المزارع اسماعيل ناصر "البطولي".

الشعب اللبناني كغيره من الشعوب العربية تعلموا المقاومة بأنفسهم وأرواحهم ؟؟



وهنا مواطن لبناني "اسماعيل ناصر" يقف بوجه جرافة تابعة للاحتلال الاسرائيلي حاولت تجريف أراضي في مزارع شبعا وكفر شوبا جنوب لبنان ؟؟



واجهها وبقي صامدا رغم أنها جرفت الرمال نحوه الى أن غرق نصف جسمه في التراب… pic.twitter.com/C1Zx4fpoja — ناصر الناصر (@atras10) June 8, 2023

بطل من بلادي https://t.co/iObuFmlZO2 — Nadine Abbas -ندين عباس (@nadineabass95) June 8, 2023

المزارع اسماعيل ناصر كفر شوبا الجنًوبيه يقف متحديا الة الصهوني هذه ارضي الف تحيه لكم ولصمودكم pic.twitter.com/VcDIt0tm63 — Ali 🇦🇺 🇱🇧 (@Aloushyaloush) June 8, 2023

المصدر: RT