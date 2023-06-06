وثيقة لفنانة مصرية كبيرة تتبرأ من أفلامها

أكد الفنان المصري حسن يوسف أن زوجته شمس البارودي، لا تفكر في العودة للتمثيل مرة أخرى، وليست لديها نية لتعود للأضواء والشاشات.

وكانت الفنانة شمس البارودي أكدت من قبل، أنها لن تعود للوسط الفني مرة أخرى، كما تبرأت من أعمالها الفنية، بعدما أدت عمرة سنة 1982، لتقرر بعد عودتها من العمرة الاعتزال بشكل رسمي.

ونشرت شمس البارودي وقتها وثيقة، جاء فيها: من ضار مسلمًا ضاره الله، ومن شاق مسلمًا شاق الله عليه، صدق رسول الله.. تُعلن السيدة شمس البارودي أن الأفلام التي تُعرض لها حاليًا أو مستقبلًا كلها أفلام قديمة، صُورت منذ سنوات بعيدة، كما تُعلن بأنها اعتزلت الفن نهائيًا بعد عودتها من العمرة منذ فبراير عام 1982.. وحسبي الله ونعم الوكيل.

كما ظهرت شمس البارودي في أحد البرامج العربية، وتبرأت من أعمالها بشكل رسمي، واصفة إياها بأنها كانت من الجاهلين وقت تقديمها هذه الأعمال، حيث قالت: نحتسب عند الله هذا الأمر، هما من سيأخذوا هذا الوزر، قادرين يتحملوا وزر ما يفعلوه وأوزارنا كمان هما أحرار، أنا بقول مثل قول سيدنا موسى فعلتها وأنا من الجاهلين، ومنذ هذه اللحظة حتى الآن لم تعد الفنانة للوسط الفني، والتزمت بتنفيذ قرارها.

جدير بالذكر أن الفنان حسن يوسف، أكد إصرار شمس البارودي على عدم عودتها للفن، رغم مرور عشرات السنين، على هذه الوثيقة، حيث قال في ندوة تكريمه التي أقيمت بقصر السينما: شمس نسيت أساسا إنها ممثلة، وهي من سنة 1981 بعيدة، وحياتها وحبها لبيتها وأولادها وجوزها أهم من أي حاجة.

المصدر: القاهرة 24