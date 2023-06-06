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أوهمهم بأداء العمرة.. السجن 20 عاما لسعودي استغل عائلته بتجارة المخدرات

مجتمع

أوهمهم بأداء العمرة.. السجن 20 عاما لسعودي استغل عائلته بتجارة المخدرات
وسائل إعلام
الأمن السعودي يضبط مخدرات، تعبيرية
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حكمت السلطات القضائية السعودية على مواطن بالسجن 20 عاما، بعدما أقدم على استغلال عائلته في تهريب المخدرات.

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وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة إن نيابة المخدرات أنهت إجراءات التحقيق مع مواطن بتهمة حيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار.

وكشفت إجراءات التحقيق قيام المتهم بحيازة 95 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر، و4047 حبة من حبوب "البريجابلين" المؤثرة عقليا، مخبأة في أماكن سرية في بمركبة عائدة لزوجته بقصد نقلها إلى محافظة جدة.

وبينت إجراءات التحقيق قيام المتهم باستغلال عائلته في نقل المخدرات، وإيهامهم بالسفر لأداء مناسك العمرة.

وأوضح المصدر أنه بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامه، صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، وسجنه مدة 20 عاما، وتغريمه 100 ألف ريال.

وشدد المصدر على أن النيابة العامة ماضية بحزم في مباشرة إجراءاتها الجزائية المشددة في كافة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وإحالة المتهمين فيها إلى المحكمة المختصة، للمطالبة بإيقاع العقوبات الرادعة، حماية للمجتمع من هذه الآفة الخطيرة التي تهدد الأمن والصحة.

المصدر: عكاظ

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