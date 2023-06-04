الأمن العام السعودي يحذر من حملات الحج الوهمية.. ويتوعد المحتالين

حذّر الأمن العام السعودي المواطنين والمقيمين من الاستجابة لحملات الحج الوهمية، وشدد على ضرورة الإلتزام بالتسجيل لأداء مناسك الحج لهذا العام عبر موقع وزارة الحج والعمرة وتطبيق نسك.

وأكد الأمن العام، في بيان عبر "تويتر"، أن الجهات الأمنية تتابع ما ينشر من إعلانات تهدف للاحتيال على الراغبين بالحج، وسيتم تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق المتورطين فيها”.

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ودعا الأمن العام للتقيد والالتزام بالآلية النظامية للتسجيل المعلنة من وزارة الحج والعمرة في حج هذا العام، وذلك عبر المسار الإلكتروني وتطبيق نسك، حيث إنها الطريقة النظامية الوحيدة التي تتم من خلالها عمليات الترشح بالقبول آليًا، ويمكن من خلاله استعراض شركات الحج النظامية والاختيار منها.

المصدر: واس