مصر.. الفنانة حورية فرغلي توجه اتهاما لمديرة أعمالها والأخيرة تعبر عن صدمتها

اتهمت الفنانة المصرية حورية فرغلي مديرة أعمالها السابقة بالاستيلاء على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومساومتها لإعادة الحسابات.

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وقالت فرغلي إن مديرة أعمالها تساومها من أجل إعادة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل الحصول على نصف مليون جنيه.

وأشارت إلى عدم مسؤوليتها عن المواد التي يتم نشرها على هذه الحسابات حاليا، متابعة: "كل السوشيال ميديا بتاعتي مسروقة، ومع شركة معروفة، أنا معرفش هي ليه مش عايزة تفك العقد اللي بيني وبينها؟!".

وأوضحت فرغلي أن عقدها مع مديرة أعمالها ينص على دفع نصف مليون جنيه إذا أرادت فسخ التعاقد معها، مشيرة إلى أنها ترفض إعادة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تربطها بدفع قيمة فسخ العقد.

وردت شيرين أكمل مديرة أعمال الفنانة حورية فرغلي السابقة، على اتهامات حورية لها بسرقة صفحاتها على السوشيال ميديا.

وقالت شيرين أكمل: حسابات حورية فرغلي كانت مع مديرة أعمالها السابقة رباب، وبناء على طلب حورية طلبت مني إدارة أعمالها وصفحاتها على السوشيال ميديا، ووافقت.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية انجي انور ببرنامج مصر جديدة والمذاع على قناة etc أن رباب مديرة الأعمال السابقة طلبت تسليمي صفحات حورية فرغلي وكلمة السرمقابل ان أدفع لها مبلغ 200 ألف جنيه، وأنا وافقت أن أمضي مكان حورية لأتمكن من استرداد صفحاتها وإدارتها، ومضيت كإدارة أعمال وهذا واجبي، لكن لا يصح أن أتضرر.

وأوضحت: "أنا أعمل في مجال الميديا منذ 20 عاما، وأعرف الكثير من الفنانين ولكني لم أقبل إدارة أعمال ايا منهم، إلا أنني وافقت على التعاون مع حورية لأنها صديقتي وكنت ارغب في مساعدتها، ووقت إمضاء العقد لم أطلب منها أي مبالغ مالية، وقولت لها ضعي المبلغ الذي يتناسب معك، وهي وضعته بخط إيديها".

وأشارت إلى أنها استلمت صفحات حورية وبها ما يقرب من 2 مليون متابع، وتمكنت في فترة وجيزة من أن تصل بها إلى 6 مليون متابع، لافته إلى أن حورية طلبت فسخ العقد وعدم نشر أي أخبار على صفحاتها، وبالفعل تم تنفيذ طلبها ولم أنشر على صفحاتها أي أخبار، ولم أطلب منها أي مستحقات مالية، ولن أطلب من حورية أي مبالغ لمعرفتي بظروفها ولأني أعاملها كأخت وصديقة.

وقالت شيرين: "أنا اتصدمت من تصريحات حورية وأنا وهي على تواصل وتعلم أنني في دبي منذ عام، ومفيش انفصال بينا، أنا جاهزة فورا أسلم الصفحات لكن بشرط أن أستلم العقد الذي مضيت عليه نيابة عنها من مديرة اعمالها السابقة".

المصدر: وسائل إعلام مصرية