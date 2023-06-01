احتفالا بزفاف ولي العهد.. ختم خاص للمسافرين من وإلى الأردن (صور)

بدأت المطارات في الأردن باستقبال القادمين للبلاد ووداع المغادرين بختم "الزواج الملكي الأردني" على جوازات سفرهم، احتفالا بزفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

وتظهر الصورة التي نشرت جواز السفر ختم صمم خصيصا ليوم زفاف الأمير حسين بن عبد الله مرفقا بتاريخ اليوم.

الصورة من "تويتر"

وتتوجه الأنظار الأردنية والعربية نحو العاصمة الأردنية لتتابع زفاف الأمير الحسين، على خطيبته رجوة خالد آل سيف اليوم الخميس الموافق الأول من يونيو 2023.

وسيحضر مراسم عقد القران بين قصري زهران والحسينية بالعاصمة عمان ما لا يقل عن 1700 شخصية عربية وعالمية من بينهم رؤساء دول وشخصيات بارزة جدا.

المصدر: "رؤيا"