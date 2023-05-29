غوغل يحتفي بالروائي السعودي الراحل عبد الرحمن منيف

احتفى محرك البحث العالمي "Google"، اليوم الاثنين (29 مايو)، بيوم ميلاد الروائي السعودي الراحل عبد الرحمن منيف، قبل 90 عاما، عبر شعار "Google Doodle".

وبين محرك البحث "غوغل" أن "رسومات الشعار المبتكرة" تحتفي اليوم بالروائي والصحافي والناقد الثقافي عبدالرحمن منيف، حيث ظهر رسم منيف على "غوغل" في عدد من الدول العربية.

ولد عبدالرحمن منيف لأبوين سعوديين في العاصمة الأردنية عمان في العام 1933، ونال شهادات مراحل التعليم الأولى حتى وصل للمرحلة الجامعية، لتكون بداية رحلته العلمية خارج المملكة.

وانتقل في العام 1952 لدراسة القانون في جامعة بغداد، ثم اتجه إلى جامعة القاهرة قبل أن يحصل على الدكتوراه.

كما حصل على الدكتوراه في اقتصادات البترول من جامعة بلغراد في العام 1961.

وعمل منيف في صناعة النفط وأصبح خبيرا فيه عندما كان مقيما في بغداد.

كما عمل بوزارة النفط في سوريا ثم منظمة "أوبك".

وخلال فترة وجوده في العراق، دفعه حبه لهذا المجال إلى الكتابة عنه، وعمل محررا في دورية "النفط والتنمية" الشهرية.

ورأى منيف أن "مهمة الأدب هي زيادة الوعي"، حيث حرص أن يكون له أثر يسهم في هذه المهمة.

بداية كتاباته الحقيقية ظهرت خلال فترة السبعينيات من القرن الماضي، بعد أن ترك وظيفته في الحكومة العراقية وانتقل إلى دمشق، وخلال تلك المرحلة كتب عدة قصص قصيرة قبل نشر كتابه الأول.

ونشر روايته الأولى "الأشجار واغتيال مرزوق" عام 1973، حيث أقنع هذا العمل الناس بالتفكير في مجتمع أكثر حرية وعدالة.

وقدم منيف نحو 15 رواية، بما في ذلك "خماسية مدن الملح" (1984-1989)، التي تعد أشهر أعماله وفيها يصف كيف تغير العالم العربي خلال عصر النفط.

ومن أبرز روياته النهايات (1978)، وشرق المتوسط، والرواية التاريخية المكونة من ثلاثة مجلدات أرض السواد (أرض الظلام 1999).

وتمت ترجمة بعض روايات منيف و9 كتب واقعية أنتجها إلى أكثر من 10 لغات. وحصل على جائزتين متميزتين عن كتاباته، منها جائزة العويس الثقافية عام 1989، وجائزة ملتقى القاهرة للإبداع العربي في كتابة الروايات عام 1998.

ويعد منيف واحدا من أهم المؤلفين السعوديين المعاصرين في القرن العشرين، وتوفي في دمشق عام 2004 عن عمر ناهز 71 عاما.

المصدر: "العربية"