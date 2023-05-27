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الجهاز المركزي للتعبئة في مصر يكشف عن متوسط أعمار النساء في البلاد

مجتمع

الجهاز المركزي للتعبئة في مصر يكشف عن متوسط أعمار النساء في البلاد
AP
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كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر عن متوسط أعمار النساء في البلاد في العام 2023.

وبمناسبة اليوم العالمي "من أجل تنمية صحة المرأة"، بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان أن العمر المتوقع عند الميلاد للإناث ارتفع من 72.2 عام 2021 إلى 73.6 عام 2023.

واوضح أن معدل الإنجاب الكلي بلغ 2.85 مولود لكل سيدة من بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية العام 2021، مقابل 3.5 عام 2014 وهو عبارة عن متوسط عدد الأطفال التي تنجبهم السيدة خلال الفترة العمرية (15-49 سنة).

وأفادت بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية إلى ارتفاع نسب السيدات المتزوجات اللاتي يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة حاليا لتصل إلى 66.4% مقارنة بالعام 2014 التي كانت 58.5%.

جدير بالذكر أن نسبة الولادات القيصرية ارتفعت لتصل إلى 72.2% عام 2021 مقابل 51.5% عام 2014.

المصدر: "مصراوي"

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