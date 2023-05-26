بإطلالة أنيقة وراقية..الملكة رانيا تحتفل مع الملك عبد الله الثاني والعائلة بتخرج الأمير هاشم (صور)

احتفلت العائلة الملكية الأردنية يوم أمس الخميس، بتخرج "الأمير الصغير" هاشم بن عبد الله الثاني من مدرسة "كينغز أكاديمي" في مأدبا بالأردن، حيث أنهى المرحلة الثانوية العامة.

وعلى حسابها في "إنستغرام"، نشرت الملكة رانيا العبد الله صورا من حفل التخرج، أظهرت مشاركة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، والأميرة إيمان والأميرة سلمى، إلى جانب أقارب وأصدقاء الأمير هاشم.

وظهرت الملكة رانيا في أبهى حلة بأناقتها المعتادة، وسط إشادات واسعة من قبل الأردنيين بجمالها وذوقها الرفيع، حيث علق أحد الحسابات بالقول: "والله هالأكاونت اللي بفوت فيه ما بصحلو يطلع ..أحلى ملكة وأحلى محتوى .. رقي وأناقة وأم جميلة شو هالرزانة يالله شو بحبك..بيرفكت ولا غلطة".

وأضاف حساب آخر: "واحنا مو ملحقين على كميه الجمال..ألف مبروك وإن شاء لله دياركم عامرة بالأفراح".

كما نشر الأمير الحسين بن عبد الله الثاني صورا من حفل التخرج على حسابه في "إنستغرام"، وعلق قائلا: "هاشم العزيز.. فرحتي فيك بحجم الدنيا، مبارك التخرج وإن شاء الله تتابع طموحك في حياة جامعية مليئة بالنجاح تخدم بها أهلك ووطنك".

المصدر: RT