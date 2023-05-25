مصر.. تهمة خطيرة تهدد مستقبل مأذون زفاف المطرب حسن شاكوش

قال المحامي فهد مرزوق دفاع ريم طارق زوجة المطرب حسن شاكوش، إن جهات التحقيق في مصر أمرت باستدعاء مأذون زفافهما للتحقيق معه.

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وجاء الاستدعاء إثر الاتهام الموجه من دفاع ريم طارق زوجة حسن شاكوش، بالاشتراك مع الزوج في التزوير في أوراق رسمية.

وأضاف محامي ريم طارق زوجة حسن شاكوش، أنه من المقرر بعد التحقيق مع المأذون يتم استدعاء حسن شاكوش لسؤاله فيما هو منسوب إليه من اتهامه بالتزوير في أوراق رسمية، لافتا إلى أن المأذون وضع نفسه أمام أمرين لا ثالث لهما، الأول أن حسن شاكوش هو الذي أدلى بالبيانات الكاذبة، ولم يقدم الأصل من القسيمة، والثاني أن يكون مشتركا وعلى علم بأنها سبق لها الزواج.

وأشار دفاع ريم طارق في قضية حسن شاكوش إلى أنهم يمتلكون ما يفيد من أنها وقعّت على وثيقة الزواج وهي فارغة بدون تدوين أي بيانات بداخلها.

وفي ذات السياق، قال حسن شاكوش في التحقيقات إنه قدم لزوجته ريم طارق، شبكة عبارة عن طقم ذهب مكون من سلسلة فيها ثلاث سلاسل وأسورة وخاتمين ودبلة وكانت ثمنها من حوالي شهرين 100 ألف جنيه.

وأنكر شاكوش في التحقيقات اتهام زوجته ريم طارق له بسرقة مشغولاتها الذهبية، واتهمها بالاستيلاء عليها وزعم سرقتها، وأنه لم يمنعها أيضا من الحضور إلى الفيلا والحصول على ملابسها وأدوات ومستحضرات التجميل الخاصة بها.

المصدر: القاهرة 24