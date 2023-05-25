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هدية خاصة من رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي للأردن بذكرى الاستقلال (صورة)

مجتمع

هدية خاصة من رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي للأردن بذكرى الاستقلال (صورة)
Globallookpress
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بعث رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي لأهل الأردن هدية خاصة من الفضاء، بمناسبة ذكرى استقلال الأردن.

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ونشر سلطان النيادي على حسابه في "تويتر" صورة ليلية للعاصمة عمان، معلقا عليها بالقول: "سلامي لأهل النشامى أخوتنا في الأصالة العربية.. وأهل الشهامة والكرم".

وأضاف: "سلام لأردن الحضارة والجمال من بتراء الأنباط إلى البحر الميت"، متابعا: "بمناسبة ذكرى استقلال الأردن، أهديكم هذه الصورة للعاصمة عمان التي لها في القلب مكانة خاصة".

المصدر: RT

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