هدية خاصة من رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي للأردن بذكرى الاستقلال (صورة)

بعث رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي لأهل الأردن هدية خاصة من الفضاء، بمناسبة ذكرى استقلال الأردن.

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ونشر سلطان النيادي على حسابه في "تويتر" صورة ليلية للعاصمة عمان، معلقا عليها بالقول: "سلامي لأهل النشامى أخوتنا في الأصالة العربية.. وأهل الشهامة والكرم".

وأضاف: "سلام لأردن الحضارة والجمال من بتراء الأنباط إلى البحر الميت"، متابعا: "بمناسبة ذكرى استقلال الأردن، أهديكم هذه الصورة للعاصمة عمان التي لها في القلب مكانة خاصة".

سلامي لأهل النشامى 🇯🇴

أخوتنا في الأصالة العربية.. وأهل الشهامة والكرم..



سلام لأردن الحضارة والجمال من بتراء الأنباط إلى البحر الميت..



بمناسبة ذكرى استقلال #الأردن أهديكم هذه الصورة للعاصمة #عمّان التي لها في القلب مكانة خاصة.. pic.twitter.com/SB9uj8YtL4 — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) May 25, 2023

المصدر: RT