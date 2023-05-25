تونس.. بث فيديوهات مخلّة بالآداب على صفحة رسمية والسلطات توضح (صور)

تعرضت الصفحة الرسمية لبلدية حمام سوسة في تونس بموقع "فيسبوك" للقرصنة، حيث بث المخترقون مقاطع فيديو "مخلة" لامرأة تتعرى وتلبس ثيابا داخلية، ما أثار ضجة.

هذا وأكدت بلدية حمام سوسة، في بلاغ يوم أمس الأربعاء، أن صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، قد تعرضت للقرصنة منذ تاريخ 28 أبريل 2023، وأن كل ما ينشر عبرها لا يمثل البلدية في شيء.

في حين تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تم بثها على الصفحة المقرصنة.

و في الأثناء الصفحة الرسمية لبلدية حمام سوسة قاعدة تقدم للسادة المواطنين في محتوى هادف و راقي و توعوي في إطار التوأمة مع حمام السيودة و يجب تعميم التجربة على كل البلديات.

تاعبة العباد ههههه‍هه‍ه‍ه‍ههههه pic.twitter.com/yFviTjlnj5 — 🇧🇪  مكشخ 🇧🇪 (@ES_Tunis_1919) May 24, 2023

وأعلنت بلدية حمام سوسة عن إنشاء صفحة جديدة في "فيسبوك" لتعويض الصفحة المقرصنة.

ودعت البلدية كافة متابعيها إلى مساندتها والتبليغ عن الصفحة المقرصنة المشبوهة إلى إدارة الفيسبوك من أجل إغلاقها.

المصدر: "التاسعة" + RT