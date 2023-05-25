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تونس.. بث فيديوهات مخلّة بالآداب على صفحة رسمية والسلطات توضح (صور)

مجتمع

تونس.. بث فيديوهات مخلّة بالآداب على صفحة رسمية والسلطات توضح (صور)
Globallookpress
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تعرضت الصفحة الرسمية لبلدية حمام سوسة في تونس بموقع "فيسبوك" للقرصنة، حيث بث المخترقون مقاطع فيديو "مخلة" لامرأة تتعرى وتلبس ثيابا داخلية، ما أثار ضجة.

هذا وأكدت بلدية حمام سوسة، في بلاغ يوم أمس الأربعاء، أن صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، قد تعرضت للقرصنة منذ تاريخ 28 أبريل 2023، وأن كل ما ينشر عبرها لا يمثل البلدية في شيء.

في حين تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تم بثها على الصفحة المقرصنة.

وأعلنت بلدية حمام سوسة عن إنشاء صفحة جديدة في "فيسبوك" لتعويض الصفحة المقرصنة. 

ودعت البلدية كافة متابعيها إلى مساندتها والتبليغ عن الصفحة المقرصنة المشبوهة إلى إدارة الفيسبوك من أجل إغلاقها.

المصدر: "التاسعة" + RT

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