من وشى بالمصممة غادة والي؟.. الفنان الروسي يعلق على واقعة "سرقة" رسوماته في مصر

كشف الفنان الروسي غورغي كوراسوف، والذي اتهم غادة والي بسرقة رسوماته، تفاصيل الواقعة، وكيف عرف بها.

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وقال الفنان الروسي خلال حلقة برنامج "يحدث في مصر" إن الكثير من المصريين أرسلوا له صور الرسومات الخاصة بالأزمة من محطة المترو وكذلك الرسومات على علب المشروبات الغازية، ومن هنا كانت بداية علمه بالواقعة.

وأشار كوراسوف إلى أنه لم يكن يتوقع أن تكون لهذه الأزمة كل هذه الأصداء.

وأوضح الفنان الروسي أن غادة والي أدخلت لوحاته على الكمبيوتر وغيرت بعض الألوان ووضعت بعض العناصر، موضحًا أن هذا لا يعني أن تنسب تلك الأعمال لها.

وقال الفنان الروسي غورغي كوراسوف، إن الفنانة المصرية غادة والي لديها خبرة ومعرفة ضئيلة وضعيفة بالحضارة الفرعونية، مؤكدا أن اتهام غادة والي له بالسرقة أمر مضحك.

وأكد أن معرفة غادة والي بالحضارة والفنون العالمية بسيطة، حيث مزجت سمات إغريقية ويونانية داخل لوحاتها الفرعونية التي أزيلت مؤخرا من محطة المترو بالقاهرة.

وتابع الفنان الروسي: لدينا تمثالين لأبو الهول على شاطئ أحد الأنهار في روسيا منذ 200 عام، ولا يمكن لفنان أن يتجاهل الحضارة المصرية الأقدم على وجه الأرض، مشيرا إلى أن الحضارة المصرية أساس للثقافة الأوروبية ومصدر إلهام للفنانين.

وأضاف الفنان الروسي لم أتواصل مع غادة والي بأي شكل، كما أنها لم تحاول التواصل معي.

وأكمل: وصلني اعتذار من الملحق الثقافي المصري في موسكو، وسأرسل خطابًا إلى شركة المياه الغازية في أمريكا وعلى ضوء ردهم سأقوم باتخاذ الإجراء القانوني المناسب.

وأكد الفنان الروسي جورجي كوراسوف، صاحب أزمة رسومات غادة والي، إن الفنانة غادة والي أساءت استخدام لوحاته وغيرت ملامحها ونسبتها لنفسها، موضحًا أن والي لم تحسن استغلال لوحاته وأدخلتها على الكمبيوتر لتغيير بعض الألوان ونسبت العمل الفني لها.

المصدر: يحدث في مصر