مصر.. رجل أعمال يوجه رسالة إلى لاعب المصارعة المختفي

وجه رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، رسالة إلى لاعب المصارع المصري أحمد فؤاد بغدودة، الذي اختفى بعد مشاركته في بطولة إفريقيا في تونس.

وكتب ساويرس في تغريدة على "تويتر": "ارجع وانا هصلح كل اللي ضايقك احنا ولاد بلدك عايزينك".

ارجع وًانا هصلح كل اللي ضايقك 🙏🙏🙏 احنا ولاد بلدك عايزينك https://t.co/45g4HeKz8i — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) May 24, 2023

وأعلن الاتحاد المصري للمصارعة، قبل أيام اختفاء لاعبه بغدودة، أثناء المشاركة في بطولة إفريقيا المقامة في تونس خلال الفترة من 15 حتى 21 مايو الجاري.

وحصل المصارع المصري الشاب على المركز الثاني في وزن 63 كغم، في إطار الاستعدادات لخوض دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

وأوضح رئيس الاتحاد المصري للمصارعة اللواء عصام النوار أن اللاعب أحمد بغدودة ذهب في آخر يوم من إقامة البعثة المصرية في تونس لتحويل عملة نقدية بهدف شراء بعض الهدايا من السوق قبيل السفر، فقد كان مقرراً عودة البعثة إلى القاهرة فجر اليوم التالي.

وأضاف النوار أن اللاعب بغدودة عاد إلى الفندق وطلب جواز سفره بحجة إجراء تحويل عملة نقدية، وبعد نزوله لم يعد وفُقِد الاتصال به.

بدوره، قال والده: "نجلي لم يهرب لأي مكان، فإذا كان الأمر مثلما يتحدث الجميع، فلماذا سافر من البداية للمشاركة في بطولة إفريقيا، فهو لديه أصدقاء في روسيا وكرواتيا، وربما يكون قد ذهب إلى هناك لقضاء يومين أو ثلاثة أيام".

وكشف عن تعرض ابنه لما وصفها بضغوط وتظلمات، ومنها عدم حصوله على أي أتعاب مالية من الاتحاد لمدة سنة كاملة، مبينا أن ابنه حصل على مكافأة الميدالية الفضية في تونس بقيمة 16 ألف جنيه (517 دولارا)، تم خصم مبلغ 14 ألفا و800 جنيه (478 دولارا) كضرائب، وحصل أحمد منها على 1200 جنيه فقط (38 دولارا)، على حد قوله.

المصدر: RT + وكالات