مصري يتعرض لخطأ طبي يمنعه من الأكل طوال حياته

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر استغاثات أهل أحد المواطنين، وطلبهم لعلاجه في ألمانيا بعد إصابته بمرض نادر.

وشرح مؤمن وليد، حالة والده عبر منشور انتشر خلال الساعات الماضية، على نطاق واسع، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكتب مؤمن: "بعتذر أن بطلب من الناس حاجة زي دي، لكن هو بيروح من بين أيدينا، مش محتاجين أي مساعده مادية نهائي، عايزين نوصل بدكاتره برا فقط".

وتابع مؤمن شرح الحالة بأنه منذ نحو عام ونصف، اضطر والده لدخول عملية تنظيف الحنجرة بأحد المستشفيات الشهيرة.

وأضاف: "بعدها اللسان ابتدى يفرش ويورم رحنا للدكتور تاني قال لنا ده ابتلاء من عند ربنا".

ومنذ ذلك الحين تغير حال وليد كليا، حيث لم يعد قادرا على تناول الطعام أو التنفس بدون الخراطيم، وذلك بعد إصابته بتضخم في اللسان وفقدانه للنطق.

حالة اضطرات الأهل، حسب منشور الأبن، للذهاب لأكثر من طبيب ومستشفى للوقوف على أسباب الحالة الذي وصل إليها الأب.

يقول مؤمن: "في الأخر وصلنا أن الأوعية الليمفاوية اتقطعت في عمليه التنضيف اللي حصلت، والدكتور قالنا مفيش حل للمشكلة دي".

وأردف: "حتى الآن.. في إجماع أن هناك زراعه أوعية دموية في ألمانيا، كل اللي محتاجينه أن صوته يوصل للأعلام، رجاء تساعدونا لإنقاذه بـ هاشتاج (أنقذوا عم وليد)".

وأشار مؤمن أن تشخيص حالة والده هو "Obliterated bilateral Jagulars lead to face lymphoedema".

وشارك مستخدمو مواقع التواصل حالة وليد، إلى جانب عدد من الفنانين، وعلى رأسهم ريهام عبد الغفور و عمرو وهبة منشور الأبن مؤمن.

وكتبت الفنانة ريهام عبد الغفور عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، تعليقًا على حالة وليد: "ربنا يكفينا شر المستخبي ويشفي كل مريض".

المصدر: المصري اليوم