الأردن.. الملكة رانيا تنشر فيديو استعدادات حفل الحنة لولي العهد

نشرت ملكة الأردن رانيا العبد الله، فيديو من الاستعدادات لحفل الحناء الذي سيقام في وقت لاحق اليوم بخصوص زفاف ولي العهد الأمير الحسين على المهندسة السعودية رجوة السيف.

وأظهر الفيديو قيام مجموعة من السيدات والرجال بتجهيز مستلزمات الحفل، والتي كانت جميعها من الصناعة اليدوية. وعلقت الملكة على الفيديو قائلة: "سلمت الأيادي وبوركت الجهود، الله يتمم على خير".

وفي الأول من يونيو 2023، سيتم عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، على المهندسة السعودية رجوة خالد السيف، وسيقام الزفاف الملكي في قصر الحسينية، بالعاصمة عمان.

المصدر: RT